Neustavljiva Poljakinja maršira naprej

Poljakinja Iga Świątek in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki turnirja WTA v Stuttgartu. Prvopostavljena Poljakinja je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 757.900 dolarjev premagala Rusinjo Ljudmilo Samsonovo s 6:7 (4), 6:4 in 7:5, tretjepostavljena Belorusinja pa je bila boljša od Španke Paule Badosa s 7:6 (5) in 6:4.

Dvajsetletna Poljakinja, sicer prva igralka na jakostni lestvici WTA, bo v Stuttgartu naskakovala sedmo, njena tri leta starejša tekmica iz Belorusije pa enajsto turnirsko zmago.