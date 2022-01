Nole bo izjema, gre v Avstralijo

Srbski teniški as Novak Đoković je prek instangrama končal ugibanja, ali bo nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu ali ne. Kot je sporočil, je dobil posebno dovoljenje, tako da bo lahko odpotoval v Melbourne, kjer bo branil zmago na uvodnem turnirju za grand slam.

»Dobil sem dovoljenje, bom izjema. Odpočil sem se od naporne, a uspešne sezone 2021, užival sem v krogu domačih ljudi, zdaj potujem v Avstralijo, kjer bom preživel naslednjih nekaj tednov. Hvala vsem, ki me podpirate, želim vam srečno novo leto,« je zapisal srbski zvezdnik, ki doslej še ni razkril, ali je cepljen proti covidu-19 ali ne.

Na to vprašanje ni hotel odgovarjati, tako da je javnost le ugibala, ali bo lahko branil naslov v Avstraliji, kamor so dovolili dopotovati le cepljenim osebam, ali ne. Zdaj je očitno, da cepljen ni, kar je nakazovala že njegova odpoved nastopa za srbsko reprezentanco na ATP pokalu v Sydneyju, je pa dovolj pomembna oseba, da je država v njegovem primeru naredila zdravniško izjemo. To je takoj naletelo na številne polemike, tako da se poraja vprašanje, kako ga bodo sprejeli gledalci.

Đoković bo lovil deseti naslov na OP Avstralije in skupaj 21. za veliki slam, s katerim bi na večni lestvici prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki ju v Melbournu ne bo. Turnir v Albert Parku bo potekal od 17. januarja do 30. januarja.