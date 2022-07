Djoker Nole na večerjo vabil novega prijatelja, skoraj pozabil ženo

V nadaljevanju preberite:

»Ta turnir mi pomeni največ na svetu. Spodbudil me je, da sem začel igrati tenis. Spomnim se, ko sem bil star štiri leta in smo bili na nekem gorskem letovišču v Srbiji, kjer sta imela starša restavracijo. Videl sem, kako je Pete Sampras leta 1992 zmagal prvič v Wimbledonu. Takrat sem očeta in mamo prosil, če mi kupita lopar. Zame je bil tenis trava in Wimbledon. Vedno sem sanjal, da bom nekega dne tukaj igral, zato mi ta lovorika toliko pomeni,« je gledalce po osvojitvi 21. turnirja za grand slam očaral Novak Đoković, ki je v finalu premagal Nicka Kyrgiosa in pokal prejel iz rok britanske princese Catherine.