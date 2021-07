Nole gladko ugnal Čilenca

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković si je na teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu zagotovil četrtfinale, potem ko je v osmini finala brez težav s 6:2, 6:4, 6:2 ugnal Čilenca Christiana Garina. Za Đokovića je bila to jubilejna 50. uvrstitev v četrtfinale na turnirjih za grand slam. Prvič pa si je četrtfinale v Wimbledonu priigrala Avstralka Asleigh Barty. Đokovićev naslednji tekmec bo boljši iz dvoboja med Madžarom Martonom Fucsovicsem in petim nosilcem Rusom Andrejem Rubljovom.



V četrtfinalu so se mu pridružili še Rus Karen Hačanov po zmagi nad Američanom Sebastianom Kordo s 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8, deseti nosilec Kanadčan Denis Shapovalov, ki je ugnal osmopostavljenega Španca Roberta Bautisto Aguta s 6:1, 6:3, 7:5, ter sedmi nosilec Italijan Matteo Berrettini, ki ni imel večjih težav z Belorusom Ilijo Ivaško (6:4, 6:3, 6:1).



V ženski konkurenci pa je prva nosilka Ashleigh Barty prvič v karieri dosegla četrtfinale v Wimbledonu. Za napredovanje je Avstralka premagala zmagovalko Pariza Čehinjo Barboro Krejčikovo s 7:5, 6:3. Njena naslednja tekmica bo zmagovalka obračuna med še eno Avstralko Aljo Tomljanović in Britanko Emmo Raducanu. Uspešnejša kot Krejčikova je bila njena rojakinja, osma nosilka Karolina Pliškova, ki je s 6:2, 6:3 premagala Rusinjo Ljudmilo Samsonovo. Napredovala je tudi druga nosilka, Belorusija Arina Sabalenka je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:3, 4:6, 6:3. Ons Jabeur iz Tunizije pa je ugnala favorizirano Pojakinjo Iga Swiatek, bilo je 5:7, 6:1, 6:1.

