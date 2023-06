Skandinavski dvoboj v Parizu je vse bližje

Sobota v Parizu ni minila povsem brez presenečenj, največjega je pripravil Francisco Cerundulo. V tretjem krogu je s 3:1 izločil devetega nosilca, Američana Taylorja Fritza, zmagal je s 3:6, 6:3, 6:4 in 7:5. Izpadel je tudi 15. nosilec, Hrvat Borna Ćorić, 6:3, 7:6 (5), 6:2; tudi zanj je bil usoden Argentinec Tomas Etcheverry, ki je bil boljši s 6:3, 7:6 (5), 6:2.

Pri dekletih sta se v osmino finala prebili prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, in tudi lanska finalistka, Američanka Coco Gauff, pri moških je to uspelo četrtemu nosilcu in lanskemu finalistu Norvežanu Casper Ruudu, in šestemu nosilcu, Dancu Holgerju Runeju.

Swiatek je za napredovanje potrebovala le 51 minut boja z 80. igralko sveta, Kitajko Wang Xinyu, pri tem pa ni izgubila niti igre. Na treh dvobojih turnirja tako ostaja le pri štirih izgubljenih igrah, očitno je, da ji poškodba pred Parizom ni pustila večjih posledic.

"To je bil soliden nastop. Pri taki premoči ni lahko ostati discipliniran in osredotočen. Res sem lahko zadovoljna," je dejala Swiatek. Poljakinja, ki je naslov osvojila tudi leta 2020 in cilja na četrto zmago na turnirjih za grand slam, se bo za uvrstitev v četrtfinale pomerila z Ukrajinko Lesjo Curenko.

Poškodba, ki jo je staknila pred prihodom v Pariz, Swiatkove očitno nič ne ovira. FOTO: Reuters

Vnovič na poti do skandinavskega dvoboja?

Casper Ruud je proti Kitajcu Zhangu Zhizhenu izgubil prvi niz, nato pa s 3:1 tekmecu preprečil, da postane prvi Kitajec po letu 1936, ki se je v Parizu uvrstil v četrti krog. "V prvem nizu je bilo zelo težko, odlično je serviral, nisem mogel najti luknje v njegovi igri. Pri 5:4 v drugem nizu pa je odigral nekaj površnih udarcev, mi omogočil izenačenje, s tem se je dvoboj prevesil v mojo korist," je menil Ruud.

Naslednji tekmec Norvežana bo Čilenec Nicolas Jarry, ki je v odlični formi, v Pariz je prišel z naslovom zmagovalca na peščenih igriščih v Ženevi. Danska vzhajajoča teniška zvezda Holger Rune, eden od tihih favoritov, se je med najboljših 16 prebil z lahkoto. V treh nizih je s 6:4, 6:1 in 6:3 premagal argentinskega kvalifikanta Genara Alberta Olivierija.

Rune je lani na svojem debiju v Parizu prišel do četrtfinala, v katerem je izgubil proti Norvežanu Casperju Ruudu. Skandinavca se na isti stopnji lahko srečata tudi letos, če bosta dobila svoja dvoboja. Danec je trenutno šesti igralec sveta, letos pa se je na pesku uvrstil v finale v Monte Carlu in Rimu.

Dobro formo kaže tudi Bolgar Grigor Dimitrov, v treh nizih je bil boljši od Nemca Daniela Altmaierja.

OP Francije (47,6 milijona evrov):

- moški, 3. krog:

Holger Rune (Dan/6) - Genaro Alberto Olivieri (Arg) 6:4, 6:1, 6:3;

Nicolas Jarry (Čil) - Marcos Giron (ZDA) 6:2, 6:3, 6:7 (7), 6:3;

Casper Ruud (Nor/4) - Zhang Zhizhen (Kit) 4:6, 6:4, 6:1, 6:4;

Tomas Etcheverry (Arg) - Borna Ćorić (Hrv/15) 6:3, 7:6 (5), 6:2;

Yoshihito Nishioka (Jap/27) - Thiago Seyboth Wild (Bra) 3:6, 7:6 (8), 2:6, 6:4, 6:0;

Francisco Cerundolo (Arg) - Taylor Fritz (ZDA/9) 3:6, 6:3, 6:4, 7:5;

Grigor Dimitrov (Bol/28) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 6:3, 6:1.

Alexander Zverev (Nem/22) - Frances Tiafoe (ZDA/12) 3:6, 7:6 (3), 6:1, 7:6 (5);

- ženske, 3. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Wang Xinyu (Kit) 6:0, 6:0;

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Kayla Day (ZDA) 6:1, 6:3;

Coco Gauff (ZDA/6) - Mira Andrejeva (Rus) 6:7 (5), 6:1, 6:1;

Sara Sorribes (Špa) - Jelena Ribakina (Kaz/4) - predaja;

Beatriz Haddad Maia (Bra/14) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/23) 5:7, 6:4, 7:5;

Bernarda Pera (ZDA) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 7:6 (2)

Lesja Curenko (Ukr) - Bianca Andrescu (Kan) 6:1, 6:1.

Ons Jabeur (Tun/7) - Olga Danilović (Srb) 4:6, 6:4, 6:2.