Novak Đoković je ubral pot Gorana Ivaniševića

Stari znanec in trije debitanti – to je finalna zasedba letošnjega OP Anglije, ki bo danes okronal povsem novo zmagovalko največjih turnirjev, dan kasneje pa lahko Srb Novak Đoković še četrtič zapored zasede britanski prestol in osvoji 21. turnir za grand slam. Po zmagi nad domačinom Cameronom Norriejem ga bo v svojem prvem nastopu v velikem finalu izzval kontroverzni Avstralec Nick Kyrgios.

Servisi trenerja Gorana Ivaniševića so Novaka Đokovića vsaj deloma pripravili na petkov spopad z Norriejem, prvim levorokim tekmecem, s katerim se je prvi nosilec moral pomeriti na letošnjem turnirju. Po neuspešnem iskanju partnerjev za »sparing« so po wimbledonski travi v četrtek spet švigali vodeni izstrelki dalmatinskega levičarja, ki je pričakoval, da si bo njegov beograjski varovanec kot tudi on sam leta 2001 z zmago nad Britancem priigral finalni zmenek z Avstralcem.

Pred finalom za mir v Ukrajini Jelena Ribakina, ki jo danes čaka finalni nastop proti Tunizijki Ons Jabeur, je pozvala h koncu vojne v Ukrajini. Ribakina, 17. nosilka, se je rodila v Moskvi, leta 2018 pa je prevzela kazahstansko državljanstvo. »Najbolj si želim, da bi se čim prej končala vojna,« je dejala 23-letnica. »Vesela sem, ker dosegam dobre rezultate, kar je koristno za ves kazahstanski šport,« je bila na prvi nastop v finalu turnirja za grand slam ponosna Ribakina. Glede prepovedi nastopa ruskim in beloruskim igralcem je dodala, da si športniki želijo le tekmovati: »Nihče si ni sam izbral kraja rojstva. Upam le, da bo prihodnje leto spet po starem.« Tako za Ribakino kot za 3. nosilko Jabeurjevo bo današnji nastop prvi v finalih turnirjev za grand slam.

Toda Ivanišević, ki je po zmagi nad Timom Henmanom v nepozabnem finalu kot posebni povabljenec nato ugnal Patricka Rafterja, je le nemočno spremljal prvi niz, v katerem je Đoković takoj izgubil svoj servis in ga uspel zadržati vsega enkrat v štirih poskusih, medtem ko je Norrie letel na krilih navdušenih navijačev in izkoristil drugo žogico za zmago v prvem nizu po 33 minutah igre. Đoković, ki se je v četrtfinalu izkazal z izjemnim preobratom po zaostanku z 0:2 v nizih proti Italijanu Janniku Sinnerju, se je spet dvignil kot feniks iz pepela – Norrie je sicer še rešil tri »break« žogice, prvo pri zaostanku z 1:2, drugi pa pri 2:3, četrto pa je prvi nosilec turnirja izkoristil ter nato potrdil zmago v drugem nizu. Tretji se je začel z novim odvzemom servisa in Đoković je nato zgolj še mirno priplul do zmage z 2:6, 6:3, 6:2 in 6:4.

»Verjetno je bil to najbolj vroč dan doslej. Po slabem 1. nizu sem imel v drugem nekaj sreče, da mi je uspel 'break', potem pa se je tehtnica nagnila na mojo stran,« je po dvoboju dejal 35-letni Srb, ki je z 32. uvrstitvijo v finale velikih slamov zdaj sam na vrhu večne lestvice pred Rogerjem Federerjem (31) in Rafaelom Nadalom (30). »Kyrgios? Z gotovostjo lahko trdim le to, da bo veliko čustvenega ognjemeta z obeh strani. Že nekaj časa se nisva pomerila, še nikoli pa nisem dobil niti niza! Upam, da bo tokrat drugače,« je o neprijetni tradiciji, ko gre za dvoboje z Avstralcem (0:2), še povedal Đoković.

Ons Jabeur (na fotografiji) je v polfinalu po treh nizih končala pravljico nepostavljene Nemke Tatjane Marie. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Nadal že doma

Sedemindvajsetletnik iz Canberre je pogost kritik tako Nadala kot Đokovića, a je zmogel nekaj lepih besed na račun Majorčana, ki je moral njun polfinalni obračun predati zaradi poškodbe trebušne prepone. »Ne vznemirjam se, potrebno je gledati naprej in ostati pozitiven,« je po pristanku v Barceloni včeraj povedal Nadal, ki ga čakajo dodatni pregledi. »Drugačna igralca, drugačni osebnosti. Vsi upamo, da boš kmalu zdrav,« je prek družabnih omrežij sporočil Kyrgios, morda najbolj »newimbledonski« finalist vseh časov.

8 -krat se je v finale Wimbledona že uvrstil Đokovič, s 7. naslovom bi izenačil dosežek Peta Samprasa

Otočani bi seveda v skladu s tradicijo v nedeljskem finalu morali navijati za Avstralca, ki pa se je zaradi številnih prestopkov na in ob igrišču močno zameril marsikateremu ljubitelju gosposkega tenisa. Na letošnjem turnirju je najbolj odmeval njegov obračun z Grkom Stefanosom Tsitsipasom, ki je bil ves čas na robu incidenta, pred dnevi je udarila še novica, da mu v domovini grozi zaporna kazen zaradi nasilnega izbruha, ko je bil še v zvezi z manekenko Chiaro Passari. Več romantike je trenutno prisotne v »zvezi« z Đokovićem.

»Močno sva se zbližala, kar je malce čudno. Mislim, da sem bil edini, ki mu je stopil v bran ob tisti drami pred OP Avstralije, s čimer sem si morda prislužil nekaj spoštovanja. Ne gre za igrišče, tisto je bilo resnično življenje,« se je začetkov zdaj že skoraj bratske ljubezni spominjal Kyrgios, ki si s Srbom zdaj tudi redno dopisuje.