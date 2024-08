Novak Đoković je užival pred 32.000 glasnimi gledalci

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je suvereno začel obrambo naslova na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, Na zadnjem grand slamu sezone je ponoči na stadionu Arthur Ashe prepričljivo ugnal moldavskega kvalifikanta Raduja Albota s 6:2, 6:2 in 6:4.

Srb, ki je avgusta v Parizu osvojil še edino teniško lovoriko, ki mu v bogati karieri manjka, je na stadionu vstopil z dvema zlatima športnima torbama in Albotu ni pustil nobenih možnosti. V prvem nizu je bil izid poravnan do 2:2, nato pa je 37-letni Srb prevzel pobudo.

Podobno je bilo v drugem, kjer je Moldavec z breakom še poravnal na 2:2. V zadnjem pa je moral 37-letni Đoković vendarle preliti nekaj več znoja, da je ubranil prednost odvzetega servisa v sedmi igri.

»Nočni dvoboji tukaj so najboljše na svetu. To je največji in najbolj glasen stadion, ki ga imamo v zgodovini našega športa. Atmosfera je dobesedno naelektrena,« je po tekmi dejal Srb, ki želi postati prvi tenisač po 16 letih, ki bi ubranil naslov v New Yorku. Nazadnje je to leta 2008 uspelo Švicarju Rogerju Federerju.

Izjava pa je razumljiva, saj si je nočni del programa na osrednjem stadionu v Flushing Meadowsu ogledalo skoraj 32.000 gledalcev.

Đoković tukaj napada že svoj 25. naslov za grand slam, prav na stadionu Arthur Ashe pa je dosegel že svojo 78. zmago v karieri, tudi rekordno na osrednjem igrišču New Yorka. V naslednjem krogu bo njegova tarča rojak Laslo Đere, ki je po hudem boju ugnal Nemca Jan-Lennarda Struffa v petih nizih s 6:7 (7), 6:1, 6:7 (7), 6:4 in 6:2.