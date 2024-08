Združuje najboljše od Federerja, Nadala in Đokovića; jih bo tudi dosegel?

V nadaljevanju preberite:

Velika trojka moškega tenisa – Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković – si je v 20 letih, tj. od julija 2003, ko je Federer osvojil Wimbledon, in septembra 2023, ko je Đoković slavil na OP ZDA, prisvojila kar 66 od 81 turnirjev za grand slam. Konkurenci je prepustila manj kot petino. Še nedolgo tega se je zdelo, da nihče ne bo prišel niti blizu njihovim rekordom. Toda potem je zasijal Carlos Alcaraz, prvi favorit za zmago na letošnjem zadnjem velikem turnirju, ki se je začel sinoči v New Yorku.

Pred omenjenimi tremi mušketirji z loparjem nihče ni osvojil več kot 14 turnirjev za veliki slam. Potem pa je Federer prišel do 20, Nadal do 22 in Đoković do 24. Ob tem so postavili ogromno mejnikov, ki so se zdeli nedosegljivi. Toda ne Alcarazu. Španec je leta 2022 osvojil OP ZDA kot najmlajši igralec po 32 letih, pri 19 letih in štirih mesecih je postal najmlajša številka 1 na lestvici ATP sploh. Potem je osvojil še en slam, pa še enega in še enega ...

Pred OP ZDA je prišla informacija, da si je na treningu zvil desni gleženj, ampak je zatrdil, da bo lahko danes ponoči odigral dvoboj prvega kola, njegov tekmec bo avstralski kvalifikant Li Tu.

Kakšen je vzpon 21-letnika iz Murcie, kaj mu ga lahko ustavi? S kom naj bi se meril v polfinalu in s kom v finalu? Kaj je Carlito storil na generalki v Cincinnatiju? Kdo so favoriti OP ZDA in kakšne so kvote na stavnici?