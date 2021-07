Novak Đoković: Rezerviral sem let za Tokio

Najboljši teniški igralec na svetuje v pogovoru z mladim navijačem Koujirou ob njegvem šestem rosjtnem dnevu na nenavaden način razkril svojo olimpijski načrt. Svojemu mlademu oboževalcu je odgovoril s čivkom.»Ne moremo razočarati svojega malega prijatelja Koujirouja. Rezerviral sem let za Tokio in se bom pridružil olimpijski reprezentanci Srbije,« je zapisal.V zbirki lovorik 34-letnemu Srbu manjka le še zlata olimpijska kolajna. Na zadnjih igrah v Riu de Janeiru je osvojil bornasto kolajno, potem ko ga je v izjemnem dvoboju, enemu od najboljših v zgodovini, izločil Argentinec»Tedaj sem se začel zavedat, kako težko pot je imel, in sem bil zelo srečen, ker se je uvrstil v finale in je osvojil srebrno kolajno. Ko sem odhajal z igrišča sem začel jokati, ker sem dojel, kaj se je zgodilo. To je bilo preveč zame,« je opisal občutke po polfinalnem porazu v Braziliji Đoković.Olimpijski naslov je osvojil Škot