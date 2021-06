Novak Đoković se je odločil, v Tokio gre po zlato

Novak Đoković, številka ena moškega tenisa, bo zastopal Srbijo na olimpijskih igrah v Tokiu. Novico je za Sportski žurnal potrdila srbska teniška zveza, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Potem ko so nastop na olimpijskem turnirju odpovedali tretji igralec sveta, Španec Rafael Nadal, peti igralec sveta, Avstrijec Dominic Thiem, in 14. lopar Rus Denis Šapovalov pa bo v Tokio odpotoval prvi igralec sveta.



»Novak je potrdil željo, da bi nastopil na OI in mi smo seznam, na katerem je njegovo ime, že poslali Olimpijskemu komiteju Srbije. Oni pa ga bodo posredovali naprej,« so iz teniške zveze sporočili Sportskemu žurnalu. Đoković že ima kolajno z OI in sicer bronasto iz leta 2008 v Pekingu, a v zbirki lovorik mu manjka le še najžlahtnejša olimpijska kolajna.



Đoković je v Parizu osvojil 19. turnir za veliki slam, nastopil pa bo tudi v Wimbledonu, kjer bo turnir potekal med 28. junijem in 11. julijem.



OI bodo v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom.

