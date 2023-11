Novak Đoković še ne ve, ali bo lovil lovoriko, ki si jo srčno želi

»Ena žogica je zmanjkala. In ta je bila moja. Tragični junak sem,« je po polfinalnem teniškem trilerju proti Italiji za Davisov pokal prevzel odgovornost za poraz (1:2) najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković. V Malagi je 36-letni Đoković v enem dnevu dobil dve nepričakovani zaušnici. V posamičnem dvoboju proti Janniku Sinnerju je zapravil tri žoge za zmago, potem je izgubil še v dvoboju dvojic (njegov soigralec je bil Miomir Kecmanović) in po zlu je šla še ena priložnost za osvojitev najbolj cenjen moštvene lovorike. Naslednje morda ne bo več dobil.

»Ne vem, meni je bilo vedno največje zadovoljstvo in čast, da sem igral za svojo državo. Daleč je še, glava je vroča,« je z odgovorom o njegovem nastopu v Davisovem pokalu prihodnje leto vznemiril srbske navijače in tudi tuje privržence. Naslednje leto bo star že 37 let, njegov glavni cilj ob zmagah na velikih slamih pa je olimpijsko zlato v Parizu.

Đoković je športno priznal poraz in čestital Italijanom. Ti se bodo za svojo prvo in doslej zmago po letu 1976 pomerili z Avstralci, ki imajo 28 moštvenih zmag.

»Italijani so si zaslužili napredovanje in tudi čestitke. Igrali so zelo dobro, še posebej Jannik, ki je bil odličen v posamičnem dvoboju in v paru. Komaj kakšen udarec je zgrešil. Kap dol. Imel sem tri žogice za zmago, toda to je šport. Ko izgubiš za svojo državo, je okus v ustih še bolj grenak,« je povedal št.1 svetovnega tenisa.