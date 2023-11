Torinski spektakel skoraj ukradel šov nedotakljivim nogometašem

Veliki teniški finale na zaključnem turnirju osmerice najboljših v Torinu je bil tudi za organizatorje in italijanske teniške navdušence zadetek v polno. Za popolno zmagoslavje je sicer zmanjkala zmaga Jannika Sinnerja, toda navijači v olimpijski dvorani in predvsem pred televizijskimi zasloni so bili rekordni.

Finalni dvoboj, v katerem je 36-letni Novak Đoković za osmo zmago v dveh nizih s 6:3, 6:3 opravil z domačim 22-letnim junakom, je spremljalo kar 6,3 milijona televizijskih gledalcev. Od tega 5,6 milijona ali 29,3 odstotkov vseh gledalcev na nacionalni televiziji Rai Uno, 700.000 pa na Sky. Še bolj podroben razrez gledalcev je prinesel še večjo število s 6,686 milijona gledalcev, s čimer je presegel doslej rekordno gledanost teniškega dvoboja v Italiji, finalnega iz Wimbledona leta 2021 med Đokovićem in Matteom Berrettinijem.

Kako visoko sta postavila letvico televizijske gledanosti Đoković, ki je danes začel svoj 400. teden na vrhu lestvice ATP pred Carlosom Alcarazom, Danilom Medvedjevom in Jannikom Sinnerjem, in Južni Tirolec, razkriva petkova kvalifikacijska tekma za nogometni euro v Nemčiji med Italijo in Severno Makedonijo. Branilce naslova evropskega prvaka je v eni od najbolj nogometnih držav na svetu spremljalo malenkost več kot sedem milijonov televizijskih gledalcev oziroma 33 odstotkov vseh pred TV zasloni.

Torino, kjer je nagradni sklad znašal 13,8 milijona evrov, je napolnil žepe Đokoviću. Za vsako zmago v skupini (2) je prejel po 360.000 €, polfinale mu je prinesel 930.000 €, zmaga v finalu pa dva milijona €.