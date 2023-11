Đoković za konec pokazal, zakaj je številka 1 danes in sploh

Šestintridesetletni Novak Đoković je sezono 2023 začel z zmago na OP Avstralije, dobil je tudi OP Francije in OP ZDA ter osvojil rekordni 24. turnir za grand slam, najboljše pa je prihranil tudi za konec.

V finalu zaključnega turnirja ATP v Torinu je Srb premagal domačega ljubljenca Jannika Sinnerja, igralca, ki mu je pred dnevi prizadejal poraz, in igralca, ki mu je tudi odprl vrata polfinala. Boljše skoraj ne gre. Neizenačen dvoboj je trajal zgolj uro in 45 minut.

Jannik Sinner je Novaku Đokoviću omogočil uvrstitev v polfinale. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Številka 1 bo januarja v Melbournu branil naslov in želel še naprej premikati mejnike. Štirinajst let mlajšega Italijana je v polni in tokrat presenetljivo tihi Pala Alpitour ugnal s 6:3 in 6:3. S tem je sporočil, da bodo mladi izzivalci morali še malce počakati, pred tem je namreč podobno suvereno izločil 20-letnega zvezdnika Carlosa Alcaraza, igralca, ki mu je preprečil koledarski slam.

Sinner je pred tem dobil vse štiri dvoboje in letel na krilih navijačev, v zadnji tekmi skupinskega dela je premagal tudi Holgerja Runeja, čeprav bi lahko s porazom, ki mu ne bi škodoval, iz igre izločil kasnejšega krvnika Đokovića. Nole se mu je pred finalom na mreži na nek način zahvalil, toda potem se mu neusmiljeno maščeval za omenjeni edini poraz v glavnem mestu dežele Piemont. Deloval je, kot da še nekaj let ne namerava predati krone.

Danes se je v šesti igri drugega niza znašel v škripcih, ko je pri vodstvu s 3:2 na svoj servis zaostajal s 15:40, in tudi osmi, ko je bil pri 0:30, a potem obakrat brez večjega stresa dobil niza in zakorakal k zmagi, verjetno eni najslajših v nekaj mesecih, saj se je po porazu s Sinnerjem nekako že sprijaznil z izgubljeno priložnostjo in se konec tedna bolj kot tenisu posvetil družini, ženi Jeleni in otrokoma Tari in Stefanu. To mu je očitno prineslo sproščenost, ki je nikakor ni našel mladi izzivalec Sinner.

Jannik Sinner je doživel prvi poraz v Torinu. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Đoković je dvignil 98. lovoriko v karieri in sedmič dobil sklepni turnir sezone, s čimer je prekosil Rogerja Federerja. Z zmago je zaslužil rekordne štiri milijone evrov, več kot na katerem koli grand slamu. Sinner je dobil 2,6 milijona evrov.

»Zelo posebna zmaga zame, to je bila ena najboljših sezon v mojem življenju. Kronal sem jo z izjemno zmago proti domačemu asu, ki je bil izjemen ves teden. Fenomenalno. Zelo sem ponosen na igro, ki sem jo prikazal proti Alcarazu in Sinnerju, ki sta poleg mene in Danila Medvedjeva verjetno najboljša igralca na svetu v tem trenutku. Vesel sem za svoja otroka, zdaj sta že v teh letih, ko vesta, kaj se dogaja. Hvaležen sem, da sem oče teh dveh angelčkov, prinašata mi toliko sreče,« je bil čustven Nole, ki je bil ponosen na svojo igro.

Sladka zmaga

»Moral sem stopnjevati formo. Vesel sem, da mi nihče ne bo podaril zmage. Danes sem ubral drugačno taktiko proti Janniku kot v skupinskem delu. Imel sem ostrino, mu vsilil svoj ritem, serviral fenomenalno. V drugem nizu so se stvari malce zakomplicirale, ampak ostal sem zbran. Ni bilo lahko igrati pred publiko, ki je bila zelo glasna, ovirala me je med servisom, dogajalo se je marsikaj. Zato je zmaga še toliko slajša,« je dodal Đoković, ki bo želel prihodnje leto v Parizu osvojiti lovoriko, ki je še nima – olimpijsko zmago.