Sinner ni grešil in se je prebil v finale, kjer čaka Đokovića ali Alcaraza

Domači ljubljenec Jannik Sinner (22) ni oddal niti ene servisne igre Danilu Medvedjevu in se je brez poraza uvrstil v finale zaključnega mastersa ATP. Južni Tirolec je bil boljši s 6:3, 6:7 (4) in 6:1. V Torinu je edini dobil vse štiri dvoboje in zaslužil že dva milijona evrov. Zanimiv dvoboj v odličnem vzdušju je trajal dve uri in 27 minut.

Ob 21.00 se bo začel spektakel dneva med številko 1 Novakom Đokovićem in številko 2 Carlosom Alcarazom, kar bo ponovitev finala iz letošnjega Wimbledona, kjer je bil boljši Španec. Srb je dobil preostale tri grand slame sezone. Đoković brani lanski naslov in lovi sedmega v finalih sezone, s čimer bi prekosil Rogerja Federerja. Alcaraz pa bi lahko postal najmlajši zmagovalec zadnjega izziva po Petu Samprasu leta 1991.

Danil Medvedjev ni bil kos Italijanu. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Sinner je prvi italijanski teniški igralec, ki se je uvrstil v zadnje dejanje sezone. Je tudi edini, ki je v Pala Alpitour zmagal na vseh štirih dvobojih. Tudi v zadnjem v skupinskem delu, čeprav ni potreboval zmage proti Holgerju Runeju. Z njo pa je omogočil napredovanje Đokoviću, katerega je tudi premagal. Sinner je izgubil prvih šest dvobojev z Medvedjevom, zdaj pa nanizal tri zmage.