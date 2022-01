Novak Đoković se je vrnil domov

Novak Đoković je že pristal v Beogradu. Po enajstdnevni pravni bitki in izgonu iz Avstralije, kjer bi moral na prvem letošnjem velikem slamu v Melbournu braniti naslov in se potegovati za že desetega, se je prek Dubaja, kjer ga je pozdravila skupina srbskih navijačev, vrnil v domovino.

Iz načrta ob vrnitvi na staro celino je zmagovalec dvajsetih velikih slamov, kolikor jih imata tudi Rafael Nadal in Roger Federer, črtal krajši postanek v Marbelli, kjer se je po selitvi iz Monte Carla ustalil z družino.

Šampionski sprejem

V Beogradu so za najboljšega teniškega igralca na svetu pripravili »šampionski« sprejem. Navijači, ki so se zbrali pred letališčem Nikole Tesle, mahajo s srbskimi zastavami in vpijejo: »Nole, Nole, ti si naš šampion!« Kakor pišejo Srbi, je Đokovića na letališču pričakalo več kot trideset predstavnikov medijev iz vsega sveta. Toda Novak se jim je izognil.

Navijači so Novaka Đokovića pričakali s srbskimi zastavami. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Srbija in večina državljanov je odločitev avstralskih oblasti, da je necepljeni Đoković nevarnost za javno zdravje, zaradi česar je moral tudi zapustiti Avstralijo, odločno podprla svojega največjega športnega junaka. Povrhu mu grozi še prepoved obiska države za prihodnja tri leta.

V Srbiji, vključno s predsednikom države Aleksandrom Vučićem in predsednico vlade Ano Brnabić, so prepričani, da je Đoković žrtev politike. V Avstraliji bodo maja parlamentarne volitve, na katerih se bo zdajšnji premier Scott Morrison potegoval za četrti mandat.

Novak je sicer kršil tudi srbska pravila o izolaciji, saj je bil 16. decembra pozitiven na testu za koronavirus.