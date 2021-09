Odpoved Hercogove, Zidanškova že v Portorožu

Polona Hercog je danes sporočila, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustila domači teniški turnir v Portorožu. Nastop so odpovedale tudi Rusinja Darja Kasatkina, Španka Sarra Sorribes Tormo, Francozinja Caroline Garcia, Romunka Ana Bogdan in Rusinja Ana Blinkova. Turnir se bo začel v ponedeljek, 13. septembra, kvalifikacije dan prej, končal pa se bo v nedeljo, 19. septembra. Ob odsotnosti Hercogove, polfinalistke tega turnirja leta 2010, je tako Andreja Klepač edina igralka, ki je nastopala tudi na turnirjih, ki so v Portorožu potekali od leta 2005 do 2010.



Ob odpovedi Hercogove se je na glavni turnir neposredno uvrstila Kaja Juvan, njeno povabilo pa so organizatorji predali Živi Falkner. Drugo povabilo je prejela Pia Lovrič, tako da so trenutno štiri Slovenke v glavnem žrebu. V kvalifikacijah bodo nastopile Nika Radišič, Tina Cvetkovič, Manca Pislak in Ela Nala Milić. Vse bodo v Portorož prišle jutri, ko se bodo na reprezentančnih pripravah priključile Tamari Zidanšek. Najboljša slovenska igralka na Obali trenira od srede.



»Z igralkami, ki bodo nastopile na turnirju, bomo opravili nekaj skupnih treningov. Gre za igralke, ki so na širšem seznamu reprezentance, tako da bo ta zbor pomemben tudi za prihodnost. Želimo nadaljevati proces ustvarjanja reprezentance, za katero bodo dekleta rada igrala. Želim si dobro vzdušje v ekipi, saj le tako lahko uresničimo zastavljene cilje. Upam, da bodo dekleta izkoristila priložnost, igranje pred domačimi gledalci bo za njih prav gotovo dodaten motiv,« je dejal selektor ženske reprezentance Andrej Kraševec.

