Okužba položila v posteljo ruskega asa

Sodeč po zapisu na svojem računu twitter je bil ruski teniški igralec Andrej Rubljov, sicer na visokem 5. mestu lestvice ATP, pozitiven ob testiranju na koronavirus.

»Trenutno sem v Barceloni in na žalost sem pozitiven na okužbo s covidom-19. Imam blage simptome,« je sporočil 24-letni Moskovčan: »Sem v izolaciji in se držim vseh protokolov pod nadzorom zdravnikov. Kot veste, sem v celoti cepljen in sem se pripravljal na turnirje: ATP pokal in odprto prvenstvo Avstralije. Zdaj moram okrevati in v Melbournu bom šel šele, ko bo varno za vse.«

Zmagovalec osmih turnirjev serije ATP se je nazadnje na odprtem prvenstvu Avstralije uvrstil v četrtfinale. Na olimpijskem turnirju v Tokiu je osvojil zlato kolajno v mešanih dvojicah v paru z Anastazijo Pavljučenkovo, nazadnje je skupaj z reprezentanco Rusije osvojil Davisov pokal.

Rubljov je tako že peti okuženi igralec, ki je nastopil na revialnem turnirju v Abu Dabiju sredi meseca, pred njim so bili pozitivni tudi Španec Rafael Nadal, Kanadčan Denis Šapovalov, Švicarka Belinda Benčič in Tunizijka Ons Jabeur.