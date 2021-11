Olajšajte si dušo in izgovorite: Nole je najboljši!

V nadaljevanju preberite:

»Deset let za tem, ko se bo Novak Đoković upokojil, bodo nekateri začeli spremljati tenis. Jaz nisem videl igrati Peta Samprasa, ker sem bil premlad. Govorili pa so mi, da je bil izjemen. Enako bo z Đokovićem. Novi navdušenci bodo prihajali v tenis in najprej bodo na wikipedii ali kje drugje preverili podatke, kdo je bil največ tednov vodilni na lestvici ATP, kdo je osvojil največ mastersov, slamov, Davisov pokal ... Dobili bodo vedno eden in isti odgovor: Novak Đoković,« pravi Daniil Medvedjev.