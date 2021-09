Olimpijska prvakinja v slogu Ivaniševića med 16 najboljših

Belinda Bencic se je v dveh nizih s 6:2 in 6:4 prebila v osmino finala OP ZDA. Enajsta nosilka iz Švice se je v slogu Gorana Ivaniševića zanašala na odlične začetne udarce in kar 85 odstotkov točk osvojila s prvimi servisi, dodala je še štiri ase in še tretjič v karieri v treh poskusih premagala domačinko Jessico Pegulo. Ravno z zmago nad Pegulo se je Benciceva v Tokiu nato podala na pohod do zlatega odličja, kdo ve, kje se bo ustavila tokrat.



V New Yorku letos še ni oddala niza, še največ težav je imela tokrat pri izkoriščanju zaključne žogice za zmago, saj je na servis Pegule zapravila kar tri. A nato na svoj začetni udarec ni oddala niti igre in s še enim odličnim servisom zaključila izjemno uspešen dan na igrišču štadiona Louis Armstrong. Zdaj jo čaka zmagovalka obračuna med Estonko Anett Kontaveit in Poljakinjo Igo Swiatek.



Švicarka, ki je v Tokiu na olimpijskih igrah osvojila tudi srebro med dvojicami, je za napredovanje med 16 najboljših potrebovala uro in 15 proti 27-letni tekmici. Ta je sicer samo po letošnjih izidih deseta igralka sveta in v boju za nastop na zaključnem turnirju v kitajskem Šenženu. To je po dvoboju izpostavila tudi Benciceva.



»Malo me je skrbelo pred tekmo, saj ima za sabo zelo dobro sezono in lahko dobi veliko dvobojev. Zadovoljna sem s to predstavo, občutek sem imela, da sva igrali kar dober tenis,« je skromno pristavila olimpijska zmagovalka med posameznicami. Tudi zaradi tega uspeha pravega pritiska na igrišču ne čuti. »Dobra stvar je, ko si brez pritiska. Sicer sta dve opciji, ali imaš po veliki zmagi še več pritiska, lahko pa se počutiš obratno, kot jaz, torej svobodno, saj si izpolnil sanje, osvojil zlato, vse ostalo pa je nato le še bonus,« je dodala sproščena Benciceva.



Na OP ZDA je sicer že igrala v polfinalu leta 2019. Doslej je na turnirjih velike četverice zgolj v New Yorku dvakrat igrala najmanj v četrtfinalu, to ji je uspelo še ob debiju pred sedmimi leti.

Nov podvig vzhajajoče britanske zvezde

Sedma igralka sveta in zmagovalka New Yorka iz leta 2019, Kanadčanka Bianca Andreescu, je ekspresno opravila s 104. igralko z lestvice WTA Belgijko Greetje Minnen: v uri in osmih minutah je bil končni izid 6:1 in 6:2 v nizih. V naslednjem kolu se bo z Andreescujevo udarila Grkinja Maria Sakkari, ki je brez oddanega niza s 6:4 in 6:3 ugnala češko zvezdnico Petro Kvitovo, ki je v prvem kolu izločila Polono Hercog. Izjemne rezultate še naprej beleži 150. igralka sveta, 18-letna Britanka Emma Raducanu, ki je v uri in 12 minutah izločila Španko Saro Sorribes Tormo. Bilo je 6:2 in 6:1 v nizih. Raducanujeva je navdušila že letos v Wimbledonu, ko je kot povabljenka prišla vse do četrtega kola, ko je dvoboj s hrvaško Avstralko Ajlo Tomljanović predala zaradi težav z dihanjem. V osmini finala bo igrala bodisi s prvo nosilko, Avstralko Ashleigh Barty bodisi z Američanko Shelby Rogers.



Italijan Matteo Berrettini, šesti nosilec, je v slabih štirih urah vendarle izločil Belorusa Iljo Ivaško. Slednji je prvi niz dobil s 7:6 (5), nato pa je finalist letošnjega Wimbledona odgovoril s preobratom (6:2 in 6:4). Toda Ivaška je nato dobil četrti niz s 6:2, a v odločilnem petem ni uspel pripraviti velikega presenečenja. Berrettini ga je dobil s 6:3 in napredoval v naslednje kolo. Tam bo z Berrettinijem igral šele 144. igralec sveta Oscar Otte, Nemec, ki je bil s 3:1 v nizih boljši od Berrettinijevega rojaka Andreasa Seppija. Otte je eden od treh kvalifikantov, ki bodo igrali med najboljšimi šestnajstimi, kar se je zgodilo prvič po letu 1995 na OP Francije. Poleg Nemca bosta kot kvalifikanta v četrtem krogu igrala tudi njegov rojak Peter Gojowczyk in Nizozemec Botic van de Zandschulp.



Oči so zvečer uprte tudi v prvega favorita in igralca sveta Srba Novaka Đokovića, ki prav zdaj igra z Japoncem Keijem Nišikorijem. Nišikori je prvi niz dobil s 7:6 (4).

