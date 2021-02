Osaka v polfinalu razblinila Serenine sanje o 24. naslovu

Do finala po 75 minutah

Serena Williams je na novinarski konferenci s solznimi očmi odgovarjala na vprašanja. FOTO: Rob Prezioso/AFP



Bradyjeva do prvega grand slam finala

25-letna Jennifer Brady bo prvič igrala v finalu turnirja za grand slam. FOTO: William West/AFP

Izidi OP Avstralije

Japonska teniška igralkaje na OP Avstralije po dveh nizih premagala ameriško veterankos 6:3 in 6:4 ter se kot prva uvrstila v finale.Osaka je na četrtem medsebojnem obračunu še tretjič premagala svojo vzornico in razblinila njene sanje o osvojitvi rekordnega 24. naslova na turnirjih za grand slam.Japonka se bo potegovala za svoj četrti tovrstni naslov. V Melbournu je zmagala že leta 2019, ima pa še turnirski zmagi na OP ZDA v letih 2018 in 2020.»Vedno mi je v čast igrati proti njej, zato se vedno želim potruditi po najboljših močeh. Kot majhna deklica sem spremljala njene dvoboje, biti na istem igrišču predstavlja uresničitev sanj. Na začetku dvoboja sem bila živčna in prestrašena, zato sem storila veliko neizsiljenih napak. Potem sem našla svoj ritem in ključno je bilo, da se zabavam, hkrati pa sem po dolgem času spet igrala pred občinstvom,« je po zmagi povedala Naomi Osaka.Njena tekmica v finalu bo Američanka, ki je premagala Čehinjos 6:4, 3:6 in 6:4.Osaka in Bradyjeva sta doslej igrali tri medsebojne obračune, razmerje zmag pa je 2:1 za Japonko.23-letna Osaka je dvoboj z 39-letno Williamsovo dobila po 75 minutah. Izkoristila je vse štiri priložnosti za break in imela 20 winnerjev, privoščila pa si je tudi 8 dvojnih napak.Dvoboj je bolje otvorila Američanka, ki je že v prvi igri odvzela servis Japonki in povedla z 2:0. A Osaka se je hitro zbrala, nanizala pet zaporednih iger za vodstvo s 5:2, v deveti igri pa je izkoristila prvo zaključno žogico.V drugem nizu je Osaka na samem začetku prišla do breaka in prednost podvojila v sledeči igri. Pri vodstvu s 4:3 je izgubila svoj servis, a se Sereni oddolžila že v naslednji igri, v deseti pa je uspešno servirala za preboj v finale.Serena Williams po porazu ni mogla skrivati razočaranja: »Razlika so bile napake, naredila sem jih veliko. Imela sem priložnosti za zmago, lahko bi vodila s 5:0, vendar pa sem storila veliko napak,« je v solzah povedala Američanka.V drugem polfinalnem obračunu je 22. nosilka, Američanka Jennifer Brady, po treh nizih premagala 25. nosilko, Čehinjo Karolino Munchovo s 6:4, 3:6 in 6:4.Američanka se je za svoj prvi preboj v finale turnirja za grand slam morala truditi uro in 55 minut.Bradyjeva je v uvodnem nizu zapravila prednost z 2:0, nato pa vztrajno čakala na svojo priložnosti in v deseti igri odvzela servis Čehinji za zmago v nizu.V naslednjem je bila boljša Čehinja, ki je v prvi igri prišla do breaka in nato povišala prednost na 2:0. Nadzorovala je potek igre in v deveti igri še drugič v nizu odvzela servis tekmici.Jennifer Brady je v tretjem nizu do odločilne prednosti prišla v tretji igri, ko ji je uspel break za 2:1, priborjeno prednost pa je povečala v naslednji igri. V deseti je na svoj servis ubranila tri break žogice in izkoristila peto zaključno priložnost za uvrstitev v veliki finale.Naomi Osaka (Jap/3) - Serena Williams (ZDA/10) 6:3, 6:4;Jennifer Brady (ZDA/22) - Karolina Muchova (Češ/25) 6:4, 3:6, 6:4.