Po dobrem odporu je po 2 urah Veronika Erjavec položila orožje

Najboljša slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec, ki se je tako kot Tamara Zidanšek skozi kvalifikacije uspešno prebila na prvi grand slam sezone, je v Melbournu obstala na prvi stopnički. Petindvajsetletna Ljubljančanka se je v 1. krogu pomerila z nizozemsko vrstnico Suzan Lamens, ki je zmagala s 7:5 in 7:6 (2).

Njun dvoboj prvega kroga je pri zaostanku Slovenke za niz (5:7) prekinilo močno deževje z nevihtami. Po večurni prekinitvi sta tekmici dvoboj odigrali do konca, tako kot novembra v Velenju na pokalu Billie Jean King pa se je zmage tudi tokrat veselila Lamens.

FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Medtem pa je Zidanšek, ta čas 180. igralka sveta, danes ostala brez tekme in bo najverjetneje nastopila v ponedeljek. Sedemindvajsetletno Konjičanko v prvem krogu čaka dvoboj s 23-letno Rusinjo Anastazijo Potapovo, številko 35 na lestvici WTA, ki je na OP Avstralije igrala že v tretjem krogu (2021). Lani je Potapova izpadla v prvem.

Le slabo uro po začetku OP Avstralije so se začela neurja in močan dež, ki so preprečili igro na zunanjih igriščih. Dvoboji, predvideni na treh pokritih stadionih (Rod Laver, Margaret Court in John Cain), so ostali na programu.

Po večurni prekinitvi pa so se igralci lahko vrnili na igrišča.