S srečno številko 13 je Gael Monfils postavil edinstven rekord

Francoz Gael Monfils se je zapisal v zgodovino, ko je pri 38 letih postal najstarejši zmagovalec teniškega turnirja ATP Toura med posamezniki. Monfils, ki je svojo prvo krono na turneji osvojil pred 20 leti, je v finalu turnirja serije ATP 250 z nagradnim skladom 743.250 evrov v Aucklandu premagal igralca iz Belgije Zizouja Bergsa s 6:3 in 6:4.

Prehitel je Švicarja Rogerja Federerja, ki je svoj zadnji naslov osvojil v Baslu leta 2019, in takrat postal najstarejši zmagovalec od začetka turnirjev ATP Tour leta 1990. Monfils je tudi najstarejši moški, ki je osvojil naslov na moških turnirjih v posamični konkurenci po 43-letnem Avstralcu Kenu Rosewallu v Hong Kongu leta 1977.

»Veliko zadovoljstvo,« je dejal Monfils, ki je na lestvici 52. »Zelo posebno je imeti ta 13. naslov. Ne zmagujem veliko. Igram že več kot 20 let in na koncu sem zmagal le 13-krat.« Monfils je osvojil svoj 13. naslov na turnirski ravni in prvi po turnirju ATP leta 2023 v Stockholmu.

Gael Monfils of France poses with the trophy as he celebrates his win over Zizou Berges of Belgium following their men's singles final match at the ATP Auckland Classic tennis tournament in Auckland on January 11, 2025. (Photo by Michael Bradley/AFP) Foto Michael Bradley Afp