Po šestih letih in 33 tekmah je Sinner končal Đokovićev niz

V nadaljevanju preberite:

Na strani Novaka Đokovića je bila zgodovina, podpirale so ga tribune, po slabšem začetku turnirja se je zdelo, da je ujel pravo formo, tudi stavnice niso puščale dvoma o tem, kdo je favorit za preboj v finale. Napovedi so se sesule v prah v trenutku, ko je na igrišče pritekel Jannik Sinner in pošteno nadigral srbskega asa za zmago s 6:1, 6:2, 6:7 in 6:4. V svojem prvem finalu na grand slamih bo igral z Danilom Medvedjevom.

»Jannik je naredil ogromen korak naprej, v zadnjih sezonah servira precej bolje, največji napredek je storil v psihološki pripravi na tekmo. Zdaj na velikih dvobojih nima več težav, zato dosega odlične rezultate,« je o 22-letnem Italijanu, ki se je v mladosti spogledoval z alpskim smučanjem, nato pa sneg zamenjal za teniški lopar, govoril Đoković.

Sinner je v Melbournu pokazal, da ima Nole prav. V prvem nizu je igral agresivno, Đoković je imel težave pri gibanju po igrišču, njegovi udarci so bili prekratki, zato je Sinner stopil nekaj korakov v igrišče in prerešetal Srba za zanesljivi zmagi v prvih dveh nizih. Nato je Đoković vendarle pokazal zobe in po podaljšani igri dobil tretjega, v četrtem pa je vajeti igre Sinner znova vzel v svoje roke in dvoboj varno pripeljal do konca.