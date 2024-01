Đokovićev pohod na grand slam št. 25 je ustavil Jannik Sinner

Novak Đoković je polfinalni dvoboj v Melbournu začel kot favorit, na svoji strani je imel publiko, lovil je 11. naslov na OP Avstralije, a se Jannik Sinner ni pustil zmesti. Italijan je v prvih dveh nizih prevladoval, tretjega tesno izgubil, v četrtem pa dokončal delo za zmago s 6:1, 6:2, 6:7 in 6:3.

V prvih dveh nizih je Sinner po dvakrat odvzel servis Đokoviću, česar ne vidimo pogosto, v tretjem je že imel žogico za preboj v finale, a je Srb še enkrat pokazal jeklene živce. Preobrata tokrat ni bilo, Sinner je bil boljši nasprotnik in se zasluženo uvrstil v finale.

»Bilo je zelo težko. Začel sem zelo dobro, zdelo se mi je, da se on ne počuti najbolje in sem pritiskal v prvih dveh nizih. V tretjem sem zapravil zaključno žogo, ampak to je tenis. Poskusil sem se pripraviti na četrti niz in to mi je ob izvrstni podpori občinstva uspelo. Veselil sem se te tekme, vedno je lepo igrati proti igralcu, od katerega se lahko marsikaj naučiš. Vse je del procesa,« je po dvoboju povedal Sinner.

Sinner se je prvič uvrstil v finale grand slama. FOTO: Lillian Suwanrumpha'/AFP

Za Đokovića je to prvi poraz v Melbournu po letu 2018, od takrat je nanizal 33 zaporednih zmag. Sinner je Đokovića dvakrat premagal že ob koncu minulega koledarskega leta, zdaj v medsebojnih dvobojih za 14 let starejšim Đokovićem zaostaja le še za zmago. Italijan se bo v finalu pomeril z boljšim iz para Danil Medvedjev - Alexander Zverev.

OP Avstralije (23,94 milijona evrov):

