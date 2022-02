Po uspešni vrnitvi v Dubaju še ni prečrtal nastopov v ZDA

Necepljeni prvi teniški igralec sveta Novak Đoković še ni opustil upanja, da bi nastopil na mastersu v Indian Wellsu.

»Danes ne morem vstopiti v ZDA. Počakajmo, kaj se bo zgodilo. Mislim, da se bodo stvari v naslednjih tednih spremenile,« je po uspešni vrnitvi v Dubaju dejal 34-letni Srb. Đoković je v ponedeljek dobil svoj prvi teniški dvoboj, ko je dvakrat s po 6:3 premagal italijanskega najstnika Lorenza Musettija.

Turnir v Indian Wellsu se bo začel 10. marca. Za razliko od Indian Wellsa za nastop v Dubaju ni obvezno cepljenje proti novemu koronavirusu. Đoković se januarja kot branilec naslova ni mogel udeležiti prvega grand slama sezone, odprtega prvenstva Avstralije, ker njegova zdravniška izjema za cepljenje ni zadostovala za vstop na peto celino. Oblasti so ga dokončno deportirale dan pred začetkom.

Pozdravili so ga z bučnim aplavzom

»Večina igralcev, ki sem jih tukaj srečal v zadnjih dneh, je bila prijazna do mene,« je dejal Đoković v Dubaju: »Večina me je sprejela in rekla, da me je lepo spet videti nazaj na turneji.«

Gledalci v Dubaju so prihod Đokovića, zmagovalca 20 turnirjev za grand slam, na igrišče pozdravili z bučnim aplavzom. Srb je na uradnih turnirjih zaigral prvič po začetku decembra, ko je igral v finalu Davisovega pokala.