Portoroška poraženka se je oddolžila Kaji Juvan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izpadla v drugem krogu turnirja v kazahstanskem Nursultanu z denarnim skladom 201.109 evrov. S 6:4 in 6:3 jo je nekoliko presenetljivo ugnala portoroška znanka, ki jo je na domačih tleh izločila v drugem krogu s 7:6, 6:4, 166. igralka sveta Srbkinja Aleksandra Krunić.



V prvem nizu je Krunićeva 20-letni Juvanovi odvzela servis v sedmi igri. Juvanova pa je bila daleč od presenečenja, saj si je točko za odvzem servisa priigral le enkrat.



V drugem nizu je Krunićeva na servis Juvanove povedla z 2:1, a je Ljubljančanki uspelo poravnati na 3:3, sledil je nov preobrat in v deveti igri je Srbkinja Slovenki še tretjič odvzela servis za zmago po uri in desetih minutah igre.



Poraz Juvanove, je bil še toliko bolj presenetljiv, ker je slovenska igralka v prvem krogu izločila četrto nosilko, Belgijko Greet Minnen z 2:6, 7:6 (5), 6:4.



Juvanova bo z nastopi nadaljevala med dvojicami. Z Rusinjo Natelo Dzalamidze se je brez boja prebila v četrtfinale, potem ko sta nastop odpovedali Rusinji Anastasija Gasanova in Natalija Vihljanceva. Za polfinale pa bosta igrali proti Rusinji Ani Blinkovi in Kazahstanki Ani Danilino.

