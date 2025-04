Krči, zviti gležnji, kri in na koncu zmagoslavje Slovenk

Slovenska ženska teniška reprezentanca je z odliko opravila nalogo v skupinskem delu pokala Billie Jean King v Litvi. Z dvema zmagama, najprej proti gostiteljicam in danes prav tako z 2:1 proti Srbiji, si je priigrala prvo mesto v skupini in bo v soboto igrala za napredovanje iz prve evroafriške skupine.

Enako kot proti Litvi, ko so bili vsi dvoboji na tri nize in so skupaj trajali skoraj sedem ur, je bil tudi obračun s Srbijo odločen šele v odločilni igri dvojic. Kaja Juvan in Pia Lovrič sta s 6:4 in 7:6 premagali srbsko navezo Natalija Senić-Anja Stanković.

Dvoboj je bil izenačen in negotov vse do konca. V drugem nizu je Kaja Juvan pri 5:4 servirala za zmago, v podaljšani igri je Slovenija povedla s 4:0, partijo pa je zaključila šele z drugo zaključno žogo za 9:7. Vmes je morala ubraniti še poskus tekmic za izenačenje na 1:1.

Prvo točko je Sloveniji priborila Kaja Juvan, ki je bila s 7:6 in 6:4 boljša od Mie Ristić, drugi dvoboj pa je morala Živa Falkner po dveh urah in pol borbe z Natalijo Senić predati zaradi izčrpanosti v tretjem nizu.

»Zelo mi je žal takšnega razpleta, saj je bil to moj prvi živi dvoboj za reprezentanco. Vse sem imela pod nadzorom, nato pa so me v drugem nizu začeli grabiti krči po celem telesu. Čeprav sem dala vse od sebe, mi ni preostalo drugega, kot da sem predala partijo,« je dejala 22-letna Novomeščanka, ki je bila nekajkrat le dve točki oddaljena od zmage.

Kaja Juvan je v dveh dneh vpisala štiri zmage. Po prvi današnji je povedala: »Bil je to še en naporen in dober dvoboj, ki sva ga obe želeli dobiti, zato sem toliko bolj vesela, da se je razpletel v mojo korist oziroma Slovenije.« Ob koncu dneva pa je dodala: »Zelo sem vesela zaradi razpleta in prvega mesta v skupini. Vsa dekleta smo se borila do konca in se zasluženo veselila. Zdaj imamo priložnost za napredovanje, a ne glede na razplet sobotnega dvoboja menim, da smo že s tema dvema zmagam dosegla velik uspeh.«

V soboto z drugouvrščeno reprezentanco iz skupine D

Vesel je bil seveda tudi začasni kapetan Iztok Kukec, ki je nasledil Andreja Kraševca. »Za nami je še en dolg in uspešen dan. Danes smo doživeli marsikaj, zvite gležnje, krče in kri iz nosa, najpomembneje pa je, da je Slovenija osvojila prvo mesto v skupini. Kapo dol dekletom, bila so fantastična. Živa je dala od sebe maksimum in še več, Kaja je bila znova suverena, Pia pa je dodala piko na i v igri dvojic. Zdaj se bodo lahko spočila in šla maksimalno pripravljena v sobotni dvoboj,« je dejal Kukec.

Slovenska vrsta, ki v Vilniusu nastopa brez dveh najboljših igralk, Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, ima zdaj dva dni prosto, v soboto pa se bo pomerila z drugouvrščeno reprezentanco iz skupine D. Po dveh krogih je Hrvaška stoodstotna, Latvija in Portugalska sta zmagali enkrat, Avstrija pa je še brez zmage. Para zadnjega kroga v skupini D sta Latvija – Hrvaška in Avstrija – Portugalska.

Štiri zmagovite ekipe sobotnih dvobojev bodo napredovale v novembrske kvalifikacije za svetovno skupino, poraženke pa bodo obstale v regionalnem delu in bodo v pokalu BJK znova zaigrale aprila 2026.