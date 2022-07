Proti Kitajski s Kajo in Tamaro v Ljubljani

Na predstavitveni novinarski konferenci največjega teniškega turnirja pri nas, ženskega iz serije WTA v Portorožu (od 12. do 18. septembra), je posebej odmevala novica o prizorišču kvalifikacijskega dvoboja za svetovno skupino pokala Billie Jean King.

Žreb je že pred časom določil, da se bodo Slovenke pomerile s Kitajkami na domačem igrišču, zdaj pa so se pri naši zvezi odločili, da sprejmejo ponudbo Ljubljane, tako da bo ta zanimiv dvoboj sredi novembra v slovenskem glavnem mestu. Prizorišče bo bodisi dvorana Tivoli bodisi Kodeljevo, o podlagi pa ni dvomov – ta bo peščena.

»Če lahko izbiramo, potem s Tamaro (Zidanšek, o. p.) najraje igrava na pesku, povrh pa Kitajkam prav ta ne ustreza. A tudi če bi igrali na kakšni drugi podlagi, ne bi zganjali preplaha. Menim, da imamo doma res lepe možnosti, sama se vedno znova veselim ekipnega nastopa za Slovenijo,« je poudarila Kaja Juvan, zdaj naša vodilna teniška igralka.

Pred njo so sicer pisani avgustovski dnevi s turnirji v Torontu in na ameriških prizoriščih, vključno seveda z zadnjo preizkušnjo sezone za grand slam v New Yorku, nato pa prihod v Portorož, ki ga vedno znova omenja kot najljubše prizorišče: »Seveda, štadion je ob morju, tu občutim podporo domačega občinstva.«