Prva igralka sveta ima za letos dovolj tenisa

Kot je sporočila 25-letna Avstralka, bo raje ostala doma na peti celini in se v miru pripravila za avstralsko poletje z uvodnim velikim slamom. Ashleigh Barty, ki ni zaigrala vse od presenetljivega poraza na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku že v tretjem kolu, je zdaj uradno končala sezono, v kateri je osvojila pet turnirskih zmag, vključno z drugim velikim slamom v Wimbledonu. Svoj prvi veliki slam je osvojila leta 2019 v Parizu.

Ko se je vrnila iz ZDA domov v Brisbane, je morala za 14 dni v obvezno karanteno v hotelski sobi. Dejala je, da enostavno noče v ničemer ogroziti priprav na novo sezono, zato se bo raje odpovedala potovanjem v zadnjem delu teniške sezone.

»Vsem želim sporočiti, da v letu 2021 ne bom nastopila na nobenem turnirju več, izpustila bom tudi finale sezone WTA v Mehiki,« je Bartyjeva zapisala v izjavi za javnost.

»Zame je bila to zelo težka odločitev. vendar moram na prvo mesto postaviti svoje telo in okrevanje po sezoni 2021 ter se osredotočiti na kar se da dobre priprave na avstralsko poletje. Zaradi vseh izzivov ob koronski pandemiji in strogih pravil karantene doma nočem ogroziti svojih priprav za januar. Vsem igralkam želim uspešen sklepni turnir sezone in preostanek leta,« je še zapisala avstralska zvezdnica in dodala, da je njen glavni cilj dober nastop na domačem turnirju za veliki slam, odprtem prvenstvu Avstralije.