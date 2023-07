Prvega nosilca ne bo v Umag

V Istri so se v zadnjih dneh soočili, podobno kot pri nas, z močnim neurjem, zdaj upajo, da je najhujše mimo in da bodo med drugim imeli lep teniški turnir v Umagu. Tu se pripravljajo za že 33. odprto prvenstvo Hrvaške, na katerem je lani denimo nastopil tudi Carlos Alcaraz, nazadnje zmagovalec Wimbledona in št. 1 lestvice ATP.

Letošnji prvi nosilec pa bi moral biti Norvežan Holger Rune, 6. na omenjeni lestvici, vendar pa je dva dni pred začetkom odpovedal svojo udeležbo. »Žal so bolečine v spodnjem predelu hrbta pretirano močne, zato me ne bo. Upam, da se vidimo prihodnje leto,« je sporočil prirediteljem, ki pa bodo tudi brez njega že tradicionalno imeli močno zasedbo. Udarna imena za občinstvo bodo Marin Čilić, Dominic Thiem in Stan Wawrinka.

Pred enim letom se je prav v Umagu od nastopov na teniških turnirjih ATP poslovil naš vodilni igralec Aljaž Bedene, zdaj Slovencev ni med udeleženci. Direktor odmevnega športnega dogodka Tomislav Poljak pa je prepričan, da bo v prihodnosti zablestel kdo iz novega vala mlajših slovenskih igralcev (Bor Artnak, Sebastian Dominko, Svit Suljić, Žiga Šeško ...), ter se tako predstavi umaškemu občinstvu, med katerim je vselej veliko obiskovalcev tudi iz naše dežele.