Prvi igralki sveta lovorika v Miamiju

Bianca Andreescu je zaradi poškodbe gležnja predčasno končala finale. FOTO: Michael Reaves/AFP

Prva igralka sveta, Avstralka, je zmagovalka teniškega turnirja WTA 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 2,83 milijona evrov. V finalu je nadigrala Kanadčankoki se je v dvoboj pri zaostanku 3:6, 0:4 vdala zaradi bolečin v gležnju.Ashleigh Barty je prvič v karieri zmagala drugič na istem turnirju. V Miamiju je bila najboljša tudi 2019, saj je lani turnir odpadel zaradi pandemije novega koronavirusa. To je hkrati njen deseti naslov v karieri in drugi letos po slavju v Melbournu na pripravljalnem turnirju pred OP Avstralije.Zmaga v finalu je bil njen najbolj prepričljiv nastop v teh dveh tednih v Miamiju. Trikrat je morala igrati tri nize; v uvodnem krogu je celo rešila zaključno žogico proti kvalifikantki, tri nize pa je igrala tudi zinBartyjeva si je z naslovom zagotovila status prve igralke za še najmanj štiri tedne. Na lestvici igralk z najdaljšim stažem na prvem mestu bo prehitela devetouvrščenoTo je bil sicer šele njen četrti turnir po lanski prekinitvi zaradi pandemije in prvi WTA 1000 po Dohi 2020.»Ponosna sem, da sem zdržala vse pritiske in da se nisem vdala, čeprav sem bila nekajkrat na robu poraza. Uspeh mi bo zagotovo dal zagon za prihodnje turnirje,« je dejala zmagovalka po dvanajsti zaporedni zmagi letos.