Rafa odkrito o ljubezni, ki jo čuti do malega Rafaela

Rafael Nadal se je z dolgoletno partnerico Mario Francisco Perello 10. oktobra razveselil rojstva prvega otroka. Še pred dopolnjenim prvim mesecem njegovega sina, ki sta mu z ženo nadela ime Rafael, pa ga je bil primoran zapustiti zaradi nastopa na pariškem mastersu, kjer ga je zvečer v prvem kolu čaka spopad z Američanom Tommyjem Paulom.

»Pristop je zdaj drugačen kot običajno. Če sem iskren, mi je bilo vedno težko oditi od doma ... (smeh)« je bil odkrit Nadal. »Zelo zanimivo je, kako že začneš pogrešati nekoga, četudi ga poznaš le dva ali tri tedne. To je nova izkušnja, vse spremembe so v tem življenju težke in moraš se prilagoditi. V isti sapi pa je res, da imamo dandanes srečo, ker nam tehnologija vsak hip omogoča videoklice in jasno je, da to pomaga,« je dodal 36-letni zvezdnik in trenutno drugi igralec sveta.

Nadal je nazadnje konec septembra igral na Laverjevem pokalu v Londonu, kjer je v tandemu z Rogerjem Federerjem pospremil legendarnega Šivcarja v pokoj s porazom proti Američanoma Jacku Socku in Francesu Tiafoeju.