Rafael Nadal: malo spanca in veliko stresa

Ekshibicijski teniški dvoboj selekcij Evrope in Sveta za Laverjev pokal ponavadi v tem jesenskem delu sezone privabi precej pozornosti v športni javnosti, toda še zdaleč v preteklosti ne takšne kot letos, ko se je uradno od športne poti poslovil Roger Federer.

Švicarski as je zadnji nastop opravil med dvojicami skupaj s svojim velikim tekmecem Rafaelom Nadalom, ki pa je nato – v nasprotju s pričakovanji navijačev – London zelo hitro zapustil. »Je kaj narobe,« so se spraševali tudi številni privrženci španskega zvezdnika, a odgovor je hitro sledil. Rekorder po številu osvojenih turnirjev za grand slam (22) se je namreč vrnil v domovino k soprogi, ki v naslednjih tednih pričakuje njunega prvega otroka. V zadnjem času je imela nosečnica nekaj zdravstvenih težav.

»Zadnji tedni so bili zahtevni, redko sem dobro spal, stresa je bilo precej,« je poudaril 36-letnik in dodal: »K sreči je zdaj vse v redu, naj tako tudi ostane.« Ob tem je bilo na dlani, da Nadala tokrat v Londonu ne bi bilo, prišel pa je zgolj zavoljo izjemnega spoštovanja, ki ga občuti do Rogerja Federerja.