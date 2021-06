Rio odpovedal zaradi zike, Tokio zaradi prenatrpanega urnika

Sedemindvajsetletni Avstrijec Dominic Thiem e želi povsem osredotočiti na turnir za veliki slam na sveti travi v Wimbledonu ter kasneje na obrambo naslova na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, svojega prvega za veliki slam.



»Po pogovoru s svojo ekipo in analizi stanja sem se zelo težko odločil, da se umaknem s turnirja na olimpijskih igrah v Tokiu,« je 27-letni Avstrijec zapisal na Twitterju. »Moj cilj je trdo delati v prihodnjih tednih, dati vse od sebe v Wimbledonu, nadaljevati s treningi in upam, da bom ubranil svoj naslov zmagovalca US Opna.«



Thiemova forma je pod velikim vprašajem, potem ko je v prvem krogu izpadel na odprtem prvenstvu Francije, kljub temu da se je v letih 2018 in 2019 v Parizu prebil vse do finala, v katerem je nato obakrat izgubil proti Rafaelu Nadalu.



Thiem je zaradi strahu pred okužbo z virusom zika izpustil olimpijske igre leta 2016 v Riu.



»Mlad sem in upam, da bom lahko igral za Avstrijo na olimpijskih igrah v Parizu 2024,« je dodal.

