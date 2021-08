Roger Federer gre znova na bolniško

Švicarje danes na Instagramu objavil, da ga čaka nova operacija kolena. Ob tem je priznal, da bo posledično še kar nekaj mesecev odstoten s teniških igrišč. To pod velik vprašaj postavlja nadaljevanje kariere za 40-letnega zvezdnika tenisa.»Kar nekaj tednov bom na berglah in več mesecev ne bom mogel igrati,« je v videu dejal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je že lani prestal dve operaciji kolena.Dejal je, da se zaveda, kako težko bo pri njegovi starosti okrevati po novi operaciji, a je prepričan, da je to prava odločitev za njegovo zdravje.To pomeni, da Federerja ne bo na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA, kjer je slavil petkrat.Letos je nazadnje igral v Wimbledonu, kjer je izpadel v četrtfinalu proti Poljaku Hubertu Hurkaczu.