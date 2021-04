Rola v slovenskem finalu boljši od Kavčiča

Ptujski teniški igralec Blaž Rola je osvojil lovoriko na turnirju serije challenger v Splitu. V slovenskem zaključnem dvoboju je po dveh urah in 16 minutah igre z 2:6, 6:3 in 6:2 strl odpor Ljubljančana Blaža Kavčiča ter si prislužil dobrih 6000 evrov denarne nagrade.



Rola, ki je bil sicer šesti nosilec na tekmovanju z nagradnim skladom 42.000 evrov, se je tako veselil pete končne zmage na challengerjih v karieri, prve po mehiškem Leonu 2019. Kavčič, ki je turnir začel v kvalifikacijah, ostaja pri 18 lovorikah na tovrstnih tekmovanjih. Nazadnje je bil uspešen v Šanghaju 2018.



To je bil četrti medsebojni obračun slovenskih Blažev, ki si delita tudi trenerja Blaža Trupeja, in prva zmaga za 30-letnega Ptujčana. To je bil šele drugi finale med dvema slovenskima igralcema v zgodovini. Prvega sta odigrala Aljaž Bedene in Grega Žemlja leta 2012 na Kitajskem, kjer se je zmage veselil Žemlja.



Rola in Kavčič sta sicer pred dvema tednoma med dvojicami osvojila podobni turnir v Zadru. Oba bosta zdaj izboljšala svoji uvrstitvi v točkovanju ATP. Rola bo z 80 točkami napredoval pod 150. mesto na svetovni lestvici, Kavčič pa bo pridobil skoraj 50 mest in zasedel položaj okoli 215. mesta.

