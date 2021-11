Rusi izločili branilce naslova Špance, naprej tudi Srbi

V boje na izpadanje so se uvrstili Kazahstan, Italija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija in Rusija ter Srbija in Švedska kot najboljši drugouvrščeni ekipi skupinskega dela. Italijani, ki so si prvi priborili vstopnico za izločilne boje, se bodo na domačem terenu v Torinu že danes pomerili s Hrvati, v torek v Innsbrucku sledi spopad Velike Britanije in Nemčije, v sredo v Madridu se bosta za polfinale udarili reprezentanci Srbije in Kazahstana, v četrtek v Madridu pa še ekipi Rusije in Švedske.

Zaključni turnir četverice pa bo med 3. in 5. decembrom v Madridu. Rusi so se neposredno uvrstili v četrtfinale, potem ko so v španski prestolnici izločili zmagovalce tega tekmovanja iz leta 2019, Špance. Lani je Davisov pokal odpadel zaradi novega koronavirusa. Z zmago nad Španci z 2:1, za katere ni zaigral prvi zvezdnik Rafael Nadal, so si Rusi zagotovili prvo mesto v skupini A.

Na začetku je sicer kazalo bolje. Feliciano Lopez je dobil prvi posamični dvoboj proti Andreju Rubljovu z 2:6, 6:3, 6:4. Nato pa je Danil Medvedjev predstavljal previsoko oviro za Pabla Carrena Busto s 6:2, 7:6 (3). Odločilno zmago sta Rusiji priigrala Aslan Karacev in Rubljov v dvojicah, ki sta s 4:6, 6:2, 6:4 odpravila španski par Marcel Granollers-Feliciano Lopez.

Britanci brez Murrayjev med osem

Že pred tem so si Britanci brez slovitih bratov Andyja in Jamieja Murrayja mesto med najboljšimi osmimi teniškimi ekipami zagotovili z zmago nad Češko. Britanci so v skupini C končali na vrhu, potem ko so z 2:1 odpravili tako Francoze kot Čehe, ki so izgubili tudi proti Francozom.

Hrvati so brez težav s 3:0 odpravili Avstralijo, nato pa še z 2:1 Madžarsko za prvo mesto v skupini D. V izločilne boje se je prebila tudi reprezentanca Kazahstana, ki je v obračunu skupine B v Madridu s 3:0 ugnala Kanado. Pred tem so bili Kazahstanci z 2:1 boljši od Švedov.

Na nedeljskem sporedu je bil tudi obračun med Nemčijo in Avstrijo v skupini F. Slavili so Nemci, ki so Avstrijce na njihovem domačem terenu v Innsbrucku izločili z 2:1. Tako Srbi kot Švedi so si mesto v četrtfinalu zagotovili kot srečni poraženci. V nedeljo je potekal še obračun ZDA in Kolumbije, ki je sicer z 2:1 premagala Američane, a si ni zagotovila izločilnih bojev.

V skupinskem delu so tako obstali poleg Špancev in Kolumbijcev še Francozi in Avstralci kot drugouvrščene ekipe z vsaj eno zmago. Brez osvojene točke pa so tekmovanje končale ekipe Ekvadorja, Kanade, Češke, Madžarske, ZDA in Avstrije.