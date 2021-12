Rusi so se pridružili Nemcem, Hrvatom in Srbom

Ruska teniška reprezentanca se je po Nemčiji, Hrvaški in Srbiji kot zadnja uvrstila v polfinale Davisovega pokala. V zadnjem četrtfinalnem dvoboju s Švedsko si je prislužila napredovanje že po posamičnih zmagah Danila Medvedjeva in Andreja Rubljova.

Predvsem Rubljov, peti igralec lestvice ATP, se je moral v prvem obračunu pošteno potruditi. Proti Eliasu Ymerju (171. na lestvici ATP) je slavil zmago šele po podaljšani igri odločilnega tretjega niza, končni izid pa je bil 6:2, 5:7, 7:6 (3).

Tudi Medvedjev ni imel lahkega dela proti 94. igralcu sveta, Mikaelu Ymerju. Mlajši Eliasov brat je v prvem nizu nadoknadil brejk zaostanka, v odločilnih trenutkih pa je zmagovalec letošnjega OP ZDA le unovčil izkušnje in v deveti igri prvega niza prišel do odločilnega brejka, v drugem pa je hitro povedel s 3:0 in 5:2 in kljub kasnejšemu padcu v igri predčasno odločil zadnji četrtfinalni dvoboj s 6:4, 6:4

V polfinalu z Nemčijo

Rusija je tako edina reprezentanca, ki je napredovala po dveh posamičnih partijah, vsi drugi so morali počakati na odločilne spopade dvojic. Rusi se bodo borili za tretjo lovoriko, zadnjič so jo osvojili leta 2006. V polfinalu jih bo v soboto izzvala Nemčija, ki je z 2:1 izločila Veliko Britanijo.

Srbija je z Novakom Đokovićem na čelu ugnala Kazahstan z 2:1 v zmagah in se bo v polfinalu v petek pomerila s Hrvaško. Ta je z 2:1 premagala Italijo.