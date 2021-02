Ruski spopad za eno polfinalno vozovnico v Melbournu

Rubljov in Medvedjev prvič v četrtfinalu OP Avstralije

Boji na prvem grand slamu te sezone so vse bolj napeti. FOTO: Kelly Defina/Reuters



Za polfinale tudi znanka Kaje Juvan

Jennifer Brady je bila v Avstraliji boljša tudi od slovenske igralke Kaje Juvan. FOTO: Brandon Malone/AFP

Na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije sta znana tretja para četrtfinala za moške in ženske. V moškem se bosta pričakovano pomerila Rusain, medtem ko se bosta za polfinale Melbourna udarili AmeričankiinV moški konkurenci tokrat večjih težav ni imel četrti nosilec Medvedjev, ki je po 92 minutah napredoval v svoj prvi četrtfinale na OP Avstralije. S 6:4, 6:2, 6:3 je premagal eno večjih presenečenj tega turnirja, AmeričanaPotem ko je v tretjem krogu po dolgem dvoboju s Srboms tribun nagnal svojega trenerjaje bil tokrat bolj miren. »Zame je to navdušujoč trenutek. Prvič sem v četrtfinalu na OP Avstralije in to je zame velik dosežek,« je po tekmi dejal 25-letni Moskovčan.Še pred koncem drugega današnjega obračuna je dodal, da bo vsekakor navijal za svojega rojaka Rubljova, saj bi s tem Rusija imela vsaj enega predstavnika v polfinalu prvega turnirja velike četverice v sezoni. Želja se je finalistu OP ZDA leta 2019 uresničila, saj je Rubljov po predaji Norvežananapredoval med najboljših osem.Sedmi nosilec je zanesljivo dobil prvi niz s 6:2, v drugem pa je imel prednost breaka, nato pa je moral Ruud zahtevati zdravniško pomoč. Po koncu le te je zaigral kot prerojen, dobil štiri igre zapovrstjo za vodstvo 5:3, a se je 23-letni Moskovčan vrnil in dobil podaljšano igro s 7:3.Dvaindvajsetletni Ruud, prvi Norvežan v osmini finala turnirja za grand slam po svojem očetu Christianu, je nato zaradi bolečin v trebuhu dvoboj predal. Rubljov bo tako kot Medvedjev prvič igral v četrtfinalu OP Avstralije, skupaj pa četrtič. Doslej se v polfinale še ni prebil, v medsebojnih dvobojih pa je uspešnejši Medvedjev, ki je dobil vse štiri obračune.V ženski konkurenci se je poslovila peta nosilka, Ukrajinka. S 6:4, 3:6, 6:3 jo je premagala nepostavljena Američanka, ki nadaljuje sanjski niz na igriščih Melbourne Parka. Prvič v karieri je premagala igralko iz »top 10« in se prvič uvrstila v četrtfinale. Pred tem turnirjem je najdlje posegla do tretjega kroga na lanskem OP ZDA.Za polfinalno vstopnico se bo pomerila z rojakinjoki je v tretjem krogu premagala slovensko predstavnico, v osmini finala pa je bila boljša še od Hrvatices 6:1, 7:5. Bradyjeva, 22 nosilka turnirja, je lani na OP ZDA prvič zaigrala v polfinalu turnirjev velike četverice.»To je lepa priložnost za obe. Sama sem zelo srečna, da sem tukaj. Jennifer v zadnjem času igra zares dobro, učvrstila se je kot ena najboljših igralk,« je o tekmici dejala 26-letna Pegula, ki je lani prvič zaigrala v glavnem delu žreba v Melbournu. S štirimi zaporednimi zmagami ima pred tekmo kariere na grand slamih sedem zmag in osem porazov.