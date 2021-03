Ruusuvuori presenetil Alexandra Zvereva

Finski teniški igralec Emil Ruusuvuori​ je v drugem krogu mastersa v Miamiju pripravil veliko presenečenje in izločil sedmega igralca sveta, Nemca Alexandra Zvereva (1:6, 6:3, 6:1).



21-letni Finec premierno nastopa na turnirju serije mastersa, po izgubljenem uvodnem nizu pa je odlično prilagodil svojo taktiko in po 124 minutah premagal favoriziranega Nemca.



»Še sam ne vem, kako mi je uspelo obrniti tekmo v svojo korist. V prvem nizu se nisem počutil dobro, storil sem veliko neizsiljenih napak. Nato pa sem se počutil vedno bolje in bolje. Seveda je to ena izmed največjih zmag v moji karieri,« je bil vesel 83. igralec sveta.



Tekma se je začela s premočjo Zvereva. Nemški igralec je povedel s 4:0 in uvodni niz suvereno dobil z le eno izgubljeno igro. Že v drugem je bilo povsem drugače, saj je Finec kar štirikrat odvzel servis svojemu nasprotniku in izid 1:1 spremenil v vodstvo s 5:2, nato pa je v deveti igri ob serviranju Zvereva izkoristil tretjo zaključno žogico.



Zadnji niz je bil povsem na strani Finca, ki je ob rezultatu 1:1 zagospodaril na igrišču in dobil naslednjih pet iger za odmevno zmago.



Rezultati mastersa v Miamiju (2,83 milijona evrov)

ATP, drugi krog

Danil Medvedjev (Rus/) - Yen-Hsun Lu (Tvn) 6:2, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA) - Daniel Evans (VBr/19) 6:7 (5), 6:3, 6:3;

Felix Auger-Aliassime (Kan/11) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6:4, 6:4;

John Isner (ZDA/18) - Mackenzie McDonald (ZDA) 2:6, 6:3, 7:5;

Roberto Bautista (Špa/7) - Lloyd Harris (JAR) predaja;

Emil Ruusuvuori (Fin) - Alexander Zverev (Nem/3) 1:6, 6:3, 6:1;

Mikael Ymer (Šve) - Nikoloz Bazilašvili (Gru/27) 6:3, 4:6, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/21) - Hugo Gaston (Fra) 6:2, 6:2;

Karen Hačanov (Rus/14) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:3, 6:2;

Aleksander Bublik (Kaz/32) - Laslo Djere (Srb) 6:3, 6:4



WTA, drugi krog

Bianca Andreescu (Kan/8) - Tereza Martincova (Češ) 7:6 (5), 6:2;

Amanda Anisimova (ZDA/28) - Sloane Stephens (ZDA) 6:3, 6:3;

Ana Kalinskaja (Rus) - Petra Martić (Hrv/20) 5:7, 6:2, 7:6 (4);

Sara Sorribes (Špa) - Jennifer Brady (ZDA/13) 3:6, 6:4, 6:1;

Ons Jabeur (Tun/27) - Paula Badosa (Špa) 7:6 (6), 5:7, 7:5;

Sofia Kenin (ZDA/4) - Andrea Petkovic (Nem) 6:7 (6), 6:1, 6:3;

Maria Sakari (Grč/23) - Arantxa Rus (Niz) 6:2, 6:3;

Ljudmila Samsonova (Rus) - Kiki Bertens (Niz/10) 6:2, 6:1;

Anett Kontaveit (Est/22) - Sorana Cirstea (Rom) 6:3, 4:6, 6:3;

Nina Stojanović (Srb) - Julija Putinceva (Kaz/26) 5:7, 7:5, 6:2.

