V Slovenski vesi bi radi obudili derbije z Monoštrom

V Slovenski vesi, ki je že nekaj časa del občine Monošter, sem se srečal z Gáborjem Bartakovicsem. Dolgoletni igralec, pozneje predsednik kluba, danes pa vidni veteran, je pravšnja oseba, da podrobneje predstavi delovanje domačega nogometnega kolektiva, ki med drugim ohranja slovenski duh, goji pa tudi tekmovalne ambicije v regionalnih ligah.

Sogovornik je po igralski karieri dvanajst let uspešno vodil klub, še vedno je del ekipe aktualnega predsednika Benjamina Gongole, zdaj je na čelu veteranskega moštva. »Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1935. Sam sem igral od otroštva, skoraj 40 let sem preživel v dresu Slovenske vesi. Pri 62 letih sem še igral za veteransko ekipo, s katero že 25 let sodelujemo v mednarodni veteranski ligi Goričko, kjer se merimo s slovenskimi kolegi. Smo pa v vseh teh letih sami veliko postorili na domačem štadionu. Imamo dve igrišči z naravno travo ter klubsko poslopje s slačilnicami in družabnim prostorom,« pravi Bartakovics, ki v naselju z okoli 900 prebivalci vodi lastno trgovino in gostinski lokal, kjer je seveda stičišče nogometnih razprav.