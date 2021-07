Sanje še živijo: Bartyjeva kot četrta Avstralka v finale Wimbledona

Vsak dan bolj uživa

To je prvič, da boigrala v finalu OP Velike Britanije, to pa ji je uspelo šele kot četrti Avstralki. Po tem, ko je prvi niz dobila s 6:3, je proti nekdanji zmagovalki Wimbledonamočno popustila v nadaljevanju dvoboja, nato pa uprizorila izjemen preobrat za končnih 6:3 in 7:6 (3). V drugem polfinalu se bosta v četrtek pomerili Čehinjain Belorusinja. Pliškova je v prvem krogu Wimbledona ugnala najboljšo SlovenkoBartyjeva, sicer prva igralka računalniške lestvice WTA, do letošnjega nastopa v Wimbledonu še nikoli ni igrala v četrtfinalu, tokrat pa je napravila kar dva koraka dlje kot pred tem v karieri, v soboto pa bo po današnji predstavi favoritinja, ne glede na to, katera igralka bo stala na drugi strani mreže.»To je res neverjetno. To je bilo kar blizu tiste najvišje ravni, ki jo lahko na teniškem igrišču prikažem, Angelique pa je iz mene potegnila tisto najboljše. Vedela sem, da moram igrati zelo dobro, da ji lahko sploh kljubujem. To, da bom v soboto stopila na to igrišče še v finalu, je uresničitev otroških sanj,« je takoj po polfinalnem nastopu dejala 25-letna Avstralka iz Ipswicha v Queenslandu.V prvem nizu je bila Avstralka boljša tekmica. Predvsem z močnimi forhendi je spravljala v obup nekdanjo zmagovalko Wimbledona (2018), ki ni imela pravega odgovora. Čeprav je na trenutke 33-letna Nemka v prvem nizu pretila, ni izkoristila katere od dveh priložnosti na sicer danes odličen začetni udarec Bartyjeve. Je pa v drugi igri drugega niza Nemka prišla do »breaka« in kasneje tudi vodstva 5:2.Toda zmagovalka OP Francije 2019 je nato strnila vrste, nanizala tri zaporedne igre in dvoboj popeljala v podaljšano igro. Začela jo je izjemno, dobila prvih šest točk, nato vendarle izkoristila četrto žogico za zmago po uri in pol na zelenici osrednjega igrišča. Avstralka, ki je leta 2014 za 15 mesecev prekinila teniško kariero in se posvetila kriketu, vsak dan bolj uživa na turneji WTA. Nekaj, kar ji v odločilnih trenutkih pomaga na teniških igriščih.»Enostavno moraš uživati. To je najboljši del vseh teh priložnosti, ki jih imam, da igram pred ljudmi, ki me podpirajo in mi na včasih zelo zahtevni poti močno pomagajo. Ves čas se skupaj smejimo, četudi pridejo težki trenutki. Ko sem na igrišču, se želim zabavati in to ponuditi tudi gledalcem. Igrati pred takšnim občinstvom, je res nekaj posebnega,« je še dodala 25-letnica.»Za sabo imam zares izjemno popotovanje, veliko je bilo vzponov in padcev ter tistih vmesnih dogodkov. Toda za nič na svetu ne bi te poti zamenjala. Bilo je edinstveno, zahtevno, a vselej lepo. Nič ne bi spremenila. Vsak dan uživam v tem, kar najraje počnem. Sobota pa bo v tem pogledu verjetno najlepša izkušnja v karieri,« je z nasmeškom na obrazu razlagala Bartyjeva.Ženski finale bo na sporedu v soboto ob 15. uri, pred tem bosta v petek še moška polfinalna obračuna. Pomerila se bosta Srbin Kanadčanter Italijanin Poljak