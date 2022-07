Simona Halep ostaja brezhibna, za finale proti Ribakini

Andreja Klepač končala nastope v četrtfinalu ženskih dvojic

Najboljša slovenska teniška igralka med dvojicami Andreja Klepač se je s Čilenko Alexo Guarachi poslovila v četrtfinalu ženskih dvojic na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. Premoč sta morali priznati belgijsko-kitajski navezi Elise Mertens/Shuai Zhang, ki je po uri in minuti igre slavila s 6:3, 6:2. Belgijka in Kitajka, na turnirju sta prvi nosilki, sta dvoboj sijajno začeli in takoj prišli do dveh odvzemov servisa prednosti. Čeprav sta na koncu z odvzemom servisa zapretili tudi sedmi nosilki, sta Mertensova in Zhangova vrnili udarec in zanesljivo osvojili prvi niz.

Tudi drugega sta začeli z »breakom« v drugi igri in prednost zadržali do konca dvoboja, ko sta še drugič odvzeli začetni udarec slovensko-čilski navezi. Šestintridesetletna Koprčanka je letos prvič zaigrala v četrtfinalu ženskih dvojic v Wimbledonu, pred tem pa je med zadnjih osem prišla tudi na preostalih turnirjih velike četverice. Po dvakrat ji je to uspelo na OP Avstralije in Rolandu Garrosu, trikrat pa na OP ZDA. Od Slovencev v Wimbledonu nastopa le še Bor Artnak, ki ga danes čaka obračun osmine finala v mladinski konkurenci dvojic. Med posamezniki je moral 14. nosilec priznati premoč Špancu Pedru Rodenasu, ki je slavil s 6:1, 6:2.