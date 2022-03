Slovenci v Čilu brez možnosti za presenečenje

Slovenska teniška reprezentanca je izgubila dvoboj kvalifikacij za svetovno skupino 1 Davisovega pokala. Na gostovanju v Čilu po igri parov zaostaja že z 0:3.

Slovenske barve v Viñi del Mar sta v današnji partiji dvojic zastopala Sebastian Dominko in Blaž Rola ter bila brez pravih možnosti proti uigrani domači navezi Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo, ki je po uri in 19 minutah slavila zmago s 6:2 in 6:3.

Slovenijo naslednji nastop v Davisovem pokalu čaka septembra v svetovni skupini 2.

V petek je 18-letni Bor Artnak izgubil proti 98. igralcu sveta Alejandru Tabilu (3:6, 3:6), najbolj izkušeni član slovenske zasedbe Blaž Rola, 179. na lestvici ATP, pa se je dobro kosal z Nicolasom Jarryjem (146.), ki je na koncu zmagal s 6:3, 3:6, 7:5.