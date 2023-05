Španski čudežni deček bo »zgodovino tenisa pisal na novo«

Moški teniški svet je v zelo zanimivem obdobju, ko spremljamo izjemne dvoboje med tenisači iz generacije, ki se še ne želi posloviti, in novim valom izjemnih talentov. Med njimi brez dvoma najbolj izstopa 20-letni Španec Carlos Alcaraz, ki je letos do turnirja v Rimu izgubil le dve tekmi, osvojil pa je pomembne turnirje v Buenos Airesu, Indian Wellsu, Barceloni in nazadnje še v Madridu.

Nad dominantnimi predstavami Alcaraza je navdušen nekdanji prvi igralec sveta Boris Becker. Fascinira ga predvsem njegov način igre: »Carlos tenis igra drugače od tekmecev, njegov način igre, ko žogico udarja z izjemno močjo in številom vrtljajev (top spin), je neverjeten. Ko zadane pravi forehand, vsa trava odleti z žogice.«

V nadaljevanju preberite tudi, v čem je Alcaraz boljši od Rafaela Nadala in Novaka Đokovića in zakaj Becker misli, da bo v naslednjih desetih letih prvo ime svetovnega tenisa.