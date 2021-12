Spektakel zagotovljen: Srbi po zmagi nad Kazahstanom čakajo na Hrvate

V četrtfinalnem obračunu v Madridu je Srbija premagala Kazahstan z 2:1. Srbija, zmagovalka Davisovega pokala 2010, se bo v polfinalu pomerila s Hrvaško, zmagovalko tega tekmovanja 2005 in 2018. Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, ko se bosta prav tako v Madridu pomerili Švedska in Rusija. Zmagovalec bo v polfinalu igral z Nemčijo.

Tako kot prejšnji četrtfinalni boji v ponedeljek in torek se je tudi ta odločal v tretji partiji, igri dvojic. Nikola Čačić in Novak Đoković sta bila boljša od Andreja Golubjeva in Aleksandra Nedovjesova s 6:2, 2:6 in 6:3.

Pred tem je Mihajil Kukuškin po kar treh urah in 18 minutah premagal Miomirja Kecmanovića s 13:11 v podaljšani igri tretjega niza, Novak Đoković pa je ugnal Aleksandra Bublika s 6:3, 6:4.

Izidi Davisovega pokala:

- četrtfinale:

HRVAŠKA : ITALIJA 2:1

Borna Gojo : Lorenzo Sonego 7:6 (2), 2:6, 6:2;

Marin Čilić : Jannik Sinner 3:6, 7:6 (4), 6:3;

Nikola Mektić/Mate Pavić : Fabio Fognini/Jannik Sinner 6:3, 6:4;

VELIKA BRITANIJA : NEMČIJA 1:2

Daniel Evans : Peter Gojowczyk 6:2, 6:1;

Cameron Norrie : Jan-Lennard Struff 6:7 (6), 6:3, 2:6;

Joe Salisbury/Neal Skupski : Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:7 (10), 6:7 (5);

SRBIJA : KAZAHSTAN 2:1

Miomir Kecmanović : Mihajil Kukuškin 6:7 (5), 6:4, 6:7 (11);

Novak Đoković : Aleksander Bublik 6:3, 6:4;

Nikola Čačić/Novak Đoković : Andrej Golubjev/Aleksander Nedovjesov 6:2, 2:6, 6:3.