Športni svet odšteva do vrnitve navijačev

Številka 1 med moškimi Novak Đoković se je po dvotedenski osamitvi z veseljem privoščil sprehod in druženje z navijači. FOTO: Brenton Edwards/AFP



112 dni dolga karantena

Medtem ko je večina sveta v primežu novega koronavirusa, bodo v Melbournu dovolili domačim ljubiteljem tenisa vrnitev na tribune stadionov na prizoriščih teniških obračunov prvega turnirja za grand slam v letu 2021 odprtem prvenstvu Avstralije. V prvem tednu turnirja si bo lahko teniške dvoboje dnevno ogledalo do 30.000 obiskovalcev.»To bo najpomembnejši mednarodni dogodek z množicami, ki ga bo svet lahko spremljal po veliko pretečenih mesecih,« je dejal minister za šport zvezne države Viktorijav televizijski izjavi, poročata tiskovni agenciji dpa in AFP.V prvih osmih dneh turnirja za veliki slam bo zmogljivost Melbourne Parka omejena na 30.000 gledalcev na dnevnih in večernih dvobojih, v zadnjih šestih dneh pa se bo to število znižalo na 25.000 na dan.»To pomeni, da bomo v Rod Laver Areni, ko se bomo približali koncu turnirja, imeli neverjetno vzdušje, ki se ne bo razlikovalo od vzdušja, ki smo ga videli v preteklih letih,« je dejal minister.Pakula je dejal, da bodo zgornje meje obiskovalcev pomenile, da si bo grand slam v Melbourne Parku ogledalo v živo na stadionih do 390.000 ljudi. »To je približno 50 odstotkov povprečja v zadnjih treh letih,« je dodal.Grand slam v Melbournu se bo začel 8. februarja, tri tedne pozneje kot običajno zaradi pandemije novega koronavirusa.Trenutno je po vsej Viktoriji zgolj 23 aktivnih primerov ljudi z okužbo covida-19, v zadnjih 24 urah pa je bil odkrit samo en nov primer. Pakula je dejal, da primer ni povezan z OP Avstralije in da je okužena oseba že v hotelski karanteni.V Viktoriji že 24. dan po vrsti niso zabeležili nobenega lokalnega primera covida-19. Vsi teniški igralci so bili prisiljeni po prihodu v Avstralijo prestati obvezno 14-dnevno karanteno. V množici 1000 igralcev, trenerjev, članov ekip so odkrili osem pozitivnih primerov okužb z novim koronavirusom.Nekateri igralci so kritizirali stroge protokole in strogo osamitev. Med tistimi, ki pa so pohvalili prizadevanja za varno izvedbo turnirja, je tudi sedemkratna prvakinja odprtega prvenstva Avstralije»Ko smo prišli v Avstralijo, smo vsi morali za 14 dni v karanteno v hotelski sobi. To je bilo res noro in zelo naporno, vendar je super dobro, saj po tem lahko znova povsem normalno živiš in deluješ,« je za ameriško televizijsko oddajo The Late Show withpovedala Williamsova.»To počnejo pravilno ... Splača se, ker želite, da smo ob koncu dneva vsi varni.«Prebivalci Melbourna so morali preživeti eno najdaljših in najstrožjih karanten na svetu, ko je bilo novih dnevnih okužb 700. V mestu s 4,9 milijona prebivalci je lani 112 dni veljal ukaz »ostani doma«.