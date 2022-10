Srbski znanstveniki Noletu v čast poimenovali slepega hrošča

Na zahodu države so namreč odkrili novo vrsto hrošča, ki so ga v čast beograjskemu teniškemu zvezdniku Novaku Đokoviću poimenovali Duvalius djokovici.

»V znak zahvale in občutka, da se mu moramo na nek način oddolžiti Novaku, smo novo vrsto poimenovali prav po njem,« je v imenu avtorjev zapisal dr. Nikola Vesović, ki je Đokovića označil za vrhunskega ambasadorja Srbije, najboljšega teniškega igralca in enega najbolj dominantnih športnikov vseh časov. Novo vrsto slepega hrošča so odkrili v jami blizu Ljubovije na meji z Bosno in Hercegovino.

»Hvala, Novak!« je svojo objavo sklenil dr. Vesović, Đoković pa se je z nevsakdanjo »pridobitvijo« že pohvalil na družbenih omrežjih.