Številka 1 napovedala konec kariere: Nimam več kaj dati

Prva teniška igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty je presenetila športni svet z napovedjo, da pri 25 letih zaključuje tekmovalno kariero. »Danes je zame težek dan poln čustev, ker sporočam, da se umikam iz tekmovalnega tenisa,« je zapisala na instagramu

Odločitev o zaključku kariere je sprejela le dva meseca po tem, ko je zmagala na domačem turnirju za grand slam v Melbournu in s tem osvojila tretji turnir velike četverice v karieri. V čustveni objavi, v katerem je nastopila skupaj s prijateljico in nekdanjo partnerko v dvojicah Casey Dellacqua, je dejala, da je hvaležna za vse, kar ji je dal tenis.

»Vendar vem, da je zdaj pravi čas za slovo in za lov na nove sanje,« je dodala Avstralka. »Vem, da sem popolnoma iztrošena. Fizično nimam več nič za dati, kar je zame neke vrste uspeh. Vse sem dala temu prelepemu športu in s tem sem zadovoljna,« je dodala.

»Uspeh zame je zavedanje, da sem dala vse, kar sem lahko,« je še pojasnila v teniškem svetu nepričakovano odločitev.

Le dva meseca prej je Ashleigh Barty dosegla prvo avstralsko zmago (v moški ali ženski konkurenci) na največjem domačem turnirju od leta 1978. V svoji karieri je tako po enkrat zmagala na treh turnirjih velike četverice: poleg letošnje zmage v Avstraliji, je lani zmagala v Wimbledonu, leta 2019 pa na Roland Garrosu. Skupaj je zabeležila 15 turnirskih zmag v elitni posamični konkurenci.

Ashleigh Barty je lani osvojila Wimbledon. FOTO: Jed Leicester/ AFP

Izjemno priljubljena igralka v teniški karavani je vedno veljala za vsestransko športnico, ki je v preteklosti igrala tudi poklicni kriket. Tako je po številnih teniških uspehih v mladinski konkurenci pri 18 letih prekinila teniško kariero za igranje kriketa.

Po eni sezoni se je leta 2016 vrnila v teniško karavano, leta 2019 pa je z zmago v Parizu dosegla preboj med najboljše v tem športu. Takrat je tudi postala prva Avstralka po 50 letih na vrhu svetovne teniške lestvice. Pred njo je to uspelo Evonne Goolagong Cawley.

Bartyjevi je lani izpolnila svojo veliko željo za zmago na slovitih travnatih igriščih Wimbledona, letos januarja pa je to dopolnila še z zmago v Melbourne Parku.

"To je nekaj, o čem sem razmišljala že nekaj časa," je dejala o odločitvi za teniško upokojitev. "Zmaga v Wimbledonu, ki je predstavljala izpolnitev mojih sanj, mojih edinih pravih sanj v tenisu, je močno spremenila moj pogled," je pojasnila.

"Kljub temu je ostal en delček mene, ki še ni bil zadovoljen in izpopolnjen. Po izzivu na odprtem prvenstvu Avstralije pa se mi je zdelo, da je to najboljši način za zaključek kariere," je dodala.

Na njeno napoved, da v kot postavlja teniške loparje, so se z mešanico presenečenja, podpore in občudovanja odzvale tudi mnoge tekmice Avstralke v karavani. Čehinja Karolina Pliškova, poraženka v lanskem finalu Wimledona, je čestitala Bartyjevi za izjemno kariero. "Ponosna sem, da sem s tabo lahko delila igrišče," je zapisala na Twitterju.

Ganjena je bila tudi njena predhodnica na vrhu svetovne teniške lestvice Simona Halep iz Romunije. "Kaj naj rečem - saj veš, da to pišem s solznimi očmi. Prijateljica, v karavani te bom pogrešala. Bila si drugačna, posebna in delila sva si lepe trenutke," je zapisala nekdanja številka ena ženskega tenisa.

Bartyjevi so se poklonili tudi v Združenju teniških igralk (WTA). V zapisu so se ji zahvalili za ljubezen za igro in izjemno dediščino tako na igriščih kot izven njih. "Vedno boš ostala zgled številka ena," pa je medtem zapisala Teniška zveza Avstralije.