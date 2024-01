Številka 1 zanesljivo v drugi krog, napredovala tudi Ruud in Dimitrov

Najboljša teniška igralka na svetu Iga Šwiatek je na poti do prvega naslova v Melbournu premagala prvo oviro. Poljakinja je bila boljša od Američanke Sofie Kenin s 7:6 (2) in 6:2. V drugem krogu se bo pomerila z Američanko Danielle Collins, 62. igralko sveta, ki je zaustavila sanje še ene povratnice po materinstvu, Nemke Angelique Kerber.

Prva igralka sveta je uvodno zmago na prvem grand slamu sezone dosegla proti igralki, ki jo je premagala za svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam na odprtem prvenstvu Francije leta 2020. Dvaindvajsetletna Šwiatkova se je v prvem nizu vrnila dvakrat po zaostanku za brejk, v drugem pa je pritisnila na plin in dobila zadnjih pet iger. Zmagovalka štirih grand slamov ima zdaj niz 17 zmag, v drugem krogu pa bo lopar prekrižala z ameriško tekmico Collins.

Ni našla pravega ritma

»Resnično sem srečna, ni lahko odigrati prve tekme, še posebej ni lahko začeti prvega turnirja za grand slam v sezoni,« je dejala prva nosilka, ki je trikrat zmagala v Parizu in enkrat v New Yorku. »Na začetku ni bilo lahko najti svojega ritma in nisem se počutila dobro, Sofia pa je naredila vse, da bi tako tudi ostalo. Vesela sem, da mi je uspelo priti skozi uvodni nastop,« je še dodala poljska zvezdnica.

Potem ko se je v prvem krogu morala posloviti Japonka Naomi Osaka, je enaka usoda na peti celini doletela tudi Kerberjevo. Igralka, ki bo čez dva dni dopolnila 36 let, je z 2:6, 6:3 in 1:6 izgubila proti Collins. Nemka se je vrnila na teniško turnejo po 18-mesečnem premoru zaradi materinstva šele na pokalu United.

Ruud oddal le pet iger

V moškem delu je Casper Ruud zlahka prišel do drugega kroga. Norvežan, sicer 11. nosilec, je slavil proti Špancu Albertu Ramosu-Vinolasu s 6:1, 6:3, 6:1.

Grigor Dimitrov si je opomogel po težavnem začetku in premagal izziv Martona Fucsovicsa ter uvrstil v drugi krog OP Avstralije. Bolgar, sicer 13. nosilec v Melbournu, je ta mesec v Brisbanu z naslovom končal šestletno sušo, Madžara pa je premagal s 4:6, 6:3, 7:6 (1) in 6:2.

»Vedel sem, da moje igre ni bilo, vendar sem lahko tokrat k sreči računal na nekaj drugega in to je bila danes moja dobra fizična priprava,« je dejal 32-letni Dimitrov, ki je v Melbournu doslej najdlje prišel do polfinala.